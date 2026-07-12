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"Говори ми с уважение!": Лионел Меси се скара със съдия на Световното по футбол (ВИДЕО)

12 юли 2026, 20:14 часа 1920 прочитания 0 коментара

Суперзвездата Лионел Меси се забърка в ожесточена разправа със съдията Жоао Педро Пинейро по време на драматичната победа на Аржентина над Швейцария в 1/4-финала на Мондиал 2026. Капитанът на "гаучосите" беше заснет от камерите, докато изискваше уважение от португалския рефер след разногласие относно защитната стена. Самият мач беше истинска емоционална въртележка, която в крайна сметка завърши с драматична победа с 3:1 в продълженията за отбора на Лионел Скалони. Макар головете на Хулиан Алварес и Лаутаро Мартинес да осигуриха класирането, образът на Меси, който разправя на съдията, доминираше в дискусиите в социалните медии след финалния съдийски сигнал.

Лионел Меси в спор със съдията на Аржентина - Швейцария

Напрежението достигна връхната си точка по време на статично положение, когато Швейцария се готвеше да изпълни пряк свободен удар. Меси, който стоеше в защитната стена, сметна, че Пинейро е прекалено груб, докато подреждаше играчите. Според специалистите по четене по устните, осемкратният носител на "Златната топка" отправи строго предупреждение към съдията, като заяви: "Говори ми с уважение. Не бъди неуважителен. Говори ми както трябва, аз ти говорих както трябва."

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Пинейро не е чужд на голямата сцена. На 38 години португалският съдия се счита за един от най-добрите рефери в европейския футбол. Той си е изградил солидна репутация, което доведе до включването му в съдийския състав за турнира в Северна Америка. След като получи международния си знак от ФИФА още през 2016 г., Пинейро прекара години наред в среда с голямо напрежение, включително в Шампионската лига и Суперкупата на УЕФА през 2025 г. Въпреки това, справянето с такава голяма личност като Меси по време на мач от фазата на елиминациите на Световното първенство се оказа уникално предизвикателство за съдията.

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Лионел Меси Аржентина отбор Световно първенство по футбол 2026
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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