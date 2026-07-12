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Страхотно! Два медала за Стили Николова в генералната ѝ репетиция за Световното първенство

12 юли 2026, 20:53 часа 363 прочитания 0 коментара
Снимка: Фейсбук страница на БФХГ / Анна Недкова
Страхотно! Два медала за Стили Николова в генералната ѝ репетиция за Световното първенство

Българската грация Стилияна Николова завоюва две отличия от Световната купа по художествена гимнастика в Милано, Италия. Европейската вицешампионка не успя да се представи по най-добрия начин в първия ден, завършвайки на 8-а позиция в многобоя, но все пак се класира на три финала на отделните уреди. Във втория етап от надпреварата тя изигра добре съчетанията си и се окичи със златен медал на лента и сребро на бухалки. Това бе последната проверка за гимнастичките преди Световното първенство във Франкфурт, Германия, от 12 до 16 август, което е и първа квалификация за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.

Две отличия за Стилияна Николова от Световната купа в Милано

Николова изигра отлично композицията си с лента и заслужено грабна златния медал. Тя получи най-висока оценка от 28.650 точки (трудност 12.700; артистичност 8.100; изпълнение 7.850) за изпълнението си. Втора се нареди рускинята Арина Ковшова с 28.300, а Тахмина Икромова от Узбекистан спечели бронзовото отличие с 28.250 в последния финал от надпреварата. Малко преди това българската грация отстъпи единствено на олимпийската, световна и европейска шампионка Даря Варфоломеев във финала на бухалки. Стили представи много добре съчетанието си и получи оценка 30.300 точки (14.200; 8.000; 8.100). Германката грабна титлата с 31.000, а последното стъпало от почетната стълбичка зае Даниела Муниц от Израел - 30.150 точки.

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Стилияна Николова

В третия финал, на който участва, а именно с топка, Николова остана на 7-о място. Тя получи от съдиите 27.550 (11.900, 7.900, 7.800, 0.050 наказание), след като не показа някои от елементите си. Златният медал в този финал отново отиде при Даря Варфоломеев с 28.950, следвана от италианката Тара Драгаш с 28.600 и представителката на Кипър Вера Туголукова с 28.200.

5-о място за българския ансамбъл на 5 топки

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В единствения си финал днес - с пет топки, ансамбълът на България остана на пета позиция. Отборът ни в състав Рейчъл Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова и Рая Божилова, не успя да изпълни съчетанието без грешки и получи оценка от 24.850 (12.200; 6.950; 5.700). На първо място е Испания с 28.650 точки, пред Бразилия с 27.500 и Китай с 27.250.

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Художествена гимнастика Световна купа по художествена гимнастика Стилияна Николова
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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