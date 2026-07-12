Доставка от Полша: Колко и какви ракети за Patriot получи Украйна

Полша е предала на Украйна 5 ракети PAC-3 MSE, предназначени за системите за противовъздушна отбрана Patriot, предаде полската медия Defence24. Информацията идва след като в понеделник вицепремиерът и министър на националната отбрана Владислав Косиняк-Камиш заяви, че решението за трансфер на ракети PAC-3 на Украйна за системата Patriot е взето по искане на генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Той подчерта, че броят на трансферираните ракети е „в рамките на възможностите“ и „не влияе върху способностите на Полша за противовъздушна отбрана“.

Критиките в Полша

Припомняме, че на 9 юли 2026 г., ръководителят на президентската служба за международна политика Марчин Пшидач заяви в социалната мрежа Х, че заместник-министърът на отбраната Цезари Томчик е изиграл ключова роля в решението за прехвърляне на ракетите.

"Това предателство ли е или просто глупост?", попита Пшидач. Същата вечер, в интервю за TVN24, Томчик обяви, че Полша е прехвърлила „няколко“ такива ракети на Украйна. Той също така подчерта, че този процес е осъществен при пълна консултация със Съединените щати и генералния секретар на НАТО.

„Също така се съгласихме с генералния секретар на НАТО и американската страна, че трансферът на тези няколко ракети ще бъде свързан с нещо друго – че ако Полша бъде заплашена, ще получим десет пъти повече ракети и системи от този тип в рамките на първите 24 часа от заплахата“, каза Томчик. ОЩЕ: "Тези хора са луди": Полският военен министър избухна срещу критиците на помощта за Украйна