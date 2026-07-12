Изпращаш виртуална валута на Руския доброволчески корпус, Русия те съди за държавна измяна

В Русия изпращането на виртуалната валута Telegram Stars ("звезди" в Telegram) към украински подразделения вече се квалифицира като държавна измяна по член 275 от Наказателния кодекс, съобщава правозащитният проект "Тюремный адвокат". Преди това подобни дарения се считаха за подпомагане на терористична дейност (член 205.1 от Наказателния кодекс). Според проекта става дума за преводи на „звезди“ към каналите на Руския доброволчески корпус (РДК) и Легион „Свобода за Русия“, които се сражават на страната на Украйна и са забранени в Руската федерация.

Наказанието

И двете разпоредби предвиждат максимално наказание доживотен затвор, но минималното наказание е различно и сега то ще е по-строго:

за държавна измяна се предвижда 12-годишна присъда;

за подпомагане на тероризъм – 7-годишна присъда

Снимка: Руски доброволчески корпус, Telegram

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Първото дело

Първото известно дело, свързано със „звездите“ в Telegram, беше заведено през ноември 2025 г. срещу жителката на Владивосток Елена Булгакова. Според разследващите тя е изпратила „звезди“ към канала на Легион „Свобода за Русия“. След това легионът деактивира платените реакции на публичната си страница, но те все още са достъпни в „Руския дом на културата“ (РДК).

По-късно се появиха подобни дела срещу тийнейджър от Кузбас, 56-годишен жител на Тюменска област и 60-годишната Галина Умярова, жителка на Московска област, която беше арестувана, след като изпрати 100 платени реакции на стойност 219 рубли.

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