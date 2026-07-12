Лудогорец договори звезден трансфер - участник от героичен състав на Мондиал 2026 пристига в Разград

Ръководството на Лудогорец продължава да води звездни имена по родните терени. Съвсем скоро в Разград ще пристигне футболист, който допреди дни беше с националния си отбор на Световното първенство в Северна Америка. Става въпрос за египетския защитник Хосам Абделмагид. Бранителят бе част от състава на "фараоните", който за първи път в историята си стигна 1/8-финалите на най-големия турнир. Там тимът бе близо до това да се превърне в сензация на Мондиала, след като поведе с 2:0 на световния шампион Аржентина, но допусна съкрушителен обрат за 2:3.

В Египет: Лудогорец се договори с национал

След като отпадна от турнира в Северна Америка и бе посрещнат като герой в родината си, Абделмагид е на път да направи следващата стъпка в кариерата си и да напусне родния си клуб, за да дойде в Разград. Медиите в Египет съобщават, че ръководството на "орлите" е постигнало споразумение за трансфер на бранителя на Замалек. Според информацията Лудогорец ще извади 1.5 милиона евро за услугите на 25-годишния играч. Настоящият му клуб Замалек пък ще запази и 20% при следващ трансфер.

ОЩЕ: Официално: Лудогорец назначи треньор от немската Бундеслига

До момента 25-годишният Абделмагид е играл единствено за клуба на Замалек. Той има 171 мача с фланелката на отбора, в които се е отчел с 15 попадения и една асистенция. Ако египетският национал наистина дойде в Разград, то той ще се превърне в първото ново попълнение на "орлите". До момента единствените "нови" на "Хювефарма Арена" са завърналите се от престой под наем Емерсон Родригес и Ноа Сонко Сундберг. Очаква се следващите дни да има развитие по евентуалните сделки на Михаил Полендаков и Натан Фернандес.

ОЩЕ: Нови автомобили за целия национален отбор, пренаписал историята си на Мондиал 2026