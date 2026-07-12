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Над 40 градуса във Франция: Данни за смъртни случаи при хора и животни

12 юли 2026, 20:18 часа 413 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Над 40 градуса във Франция: Данни за смъртни случаи при хора и животни

Метеорологичната служба на Франция съобщава за температури над 40°C в няколко департамента в неделя, съобщи френският уважаван всекидневник Le Monde. Според предварителните данни на Météo-France в 17:00 часа в неделя, температури над 40°C са били регистрирани в няколко френски града. В социалните си медии синоптикът посочи по-специално 42,3°C в Писос (Ланд), 41,8°C в Сент (Шарант-Маритим), 40,9°C в Шатомейан (Шер), 40,9°C в Мопревоар (Виен) и 40,9°C в Ангулем.

Междувременно железопътният трафик е „сериозно нарушен по високоскоростната линия в Югоизточна Англия“. Закъсненията са до четири часа и двадесет минути на влаковете TGV Inoui, Lyria и Ouigo, които се движат в района, съобщи SNCF на уебсайта си. Причината е пожар в растителност извън имот на железопътната компания в южната част на Париж“.

Жегата уби хора и животни във Франция

С над 2000 смъртни случая до момента, горещата вълна удари Франция през юни. Тя отне и значителен брой жертви в животинския свят, особено в интензивни, затворени птицеферми. Според първоначалните оценки, предоставени от Националната междупрофесионална асоциация за бройлерни птици, между 2,5 и 3 милиона птици са умрели само за една седмица в Западна Франция. В департамента Майен са били заровени над 450 тона трупове на пилета и свине, според префектурата, докато в Бретан цифрата се оценява на 500 тона животински трупове от интензивни, затворени ферми.ОЩЕ: Кола избухна в пламъци на АМ "Тракия" (ВИДЕО)

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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