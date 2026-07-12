"Сякаш играха с човек по-малко": Златан Ибрахимович попиля от подигравки звезда на Англия

Отборът на Англия си осигури място на 1/2-финалите на Мондиал 2026 благодарение на два гола на Джуд Белингам, но представянето на една друга звезда в състава на Томас Тухел привлече вниманието на легендарния Златан Ибрахимович. Уви, не с хубаво. Бившият шведски национал заяви, че "трите лъва" на практика са играли с десет души, преди Нони Мадуеке да бъде сменен на полувремето. Ибрахимович не изневери на типичния си стил и безмилостно се пошегува, че кабелът на камерата "spidercam" се е представил по-добре от крилото на Арсенал.

Ибрахимович с остра критика по адрес на Мадуеке

Мачът бе обгърнат от полемика, когато топката сякаш се удари в кабела на "spidercam" - камерата над терена, точно преди изравнителния гол на Белингам. Докато Норвегия протестираше срещу тази намеса, Ибрахимович се възползва от странния инцидент, за да забие още по-дълбоко ножа в разочароващото представяне на Мадуеке: "Англия сякаш играе с човек по-малко. Всеки път, когато Мадуеке получи топката, той прави грешно решение или просто се разхожда по терена. Ако топката наистина е докоснала кабела на камерата, то тогава кабелът със сигурност се е представил по-добре от Мадуеке."

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Представянето на Мадуеке остави много да се желае в очите на Ибрахимович. Бившият играч на Челси започна като титуляр на десния фланг в отсъствието на Букайо Сака, но не успя да се възползва от шанса си в Маями, което доведе до безмилостната оценка от страна на шведа. Ибрахимович беше толкова убеден в липсата на влияние от страна на Мадуеке, че призова за незабавна смяна, докато отборите все още бяха в тунела. "Ако бях Тухел, щях да го сменя, защото не е направил нищо през първите 45 минути", заяви Ибрахимович по време на почивката. Тактическият му съвет отразяваше реалността на терена, тъй като Томас Тухел реши да замени крилото със Сака преди началото на второто полувреме.

Въпреки подигравките на шведската легенда, официалното становище по случая с кабела на камерата беше категорично. Докато норвежците се почувстваха ощетени от съдийството, ФИФА застъпи решението да бъде зачетен голът, позовавайки се на високотехнологичните сензори, вградени в топката, които проследяват всяко движение и удар. Макар технологията да оневини кабела, нищо не можа да оневини Мадуеке от острата критика на Ибрахимович към кошмара му в Маями.

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