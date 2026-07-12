Яник Синер отново е "крал" на Уимбълдън! Зверев тръгна добре, но не успя да детронира световния №1

Световният №1 Яник Синер триумфира на Уимбълдън за втора поредна година! Италианецът вдигна втория си трофей на "свещената трева", след като победи на финала Александър Зверев с 3:1 ((7)6:7, 7:6(2), 6:3, 6:4). По този начин Синер се превърна в шестия тенисист, спечелил турнира от Големия шлем на трева за поредни години. Преди него това са правили Карлос Алкарас, Новак Джокович, Роджър Федерер, Пийт Сампрас и Бьорн Борг.

Яник Синер е шампион на Уимбълдън

Мачът между Синер и Зверев беше оспорван, като германецът успя да надделее над своя съперник и да спечели първия сет след тайбрек. Втората част продължи в същото темпо, като отново бе решена след тайбрек - този път в полза на Синер. Равностойната игра продължи и в третия сет, но световният №1 успя да се откъсне с пробив. След това Зверев получи първата си възможност да пробие шампиона, но падна лошо, което очевидно го разклати и не успя да реализира шанса си. Вместо това Синер стигна до нов брейкпоинт и взе сета с 6:3, демонстрирайки спокойствие.

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В четвъртата част 24-годишният италианец отново успя да стигне до един пробив и в крайна сметка спечели с 6:4. Така за втора поредна година шампионът на "свещената трева" се казва Яник Синер. Това бе и победа №100 за италианеца на турнирите от Големия шлем. Зверев, от своя страна, имаше зад гърба си една силна година и ще се изкачи до №2 в света от следващата седмица. През юни той спечели първата си титла от Големия шлем при четвъртия си опит, като победи на Ролан Гарос 14-ия в ранглистата Флавио Коболи. Миналата седмица 29-годишният германец победи британския тенисист с "уайлдкард" Артър Фери, който преживя мечтано представяне и беше на косъм да стане едва вторият британец, достигнал финал Уимбълдън. Именно от него отпадна първата българска ракета Григор Димитров на 1/8-финалите.

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