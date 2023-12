Русия не бе преизбрана в съвета на Международната морска организация

Русия кандидатства в категорията „държави с най-голям интерес в предоставянето на международни транспортни услуги“, където заемаше място през последните две години, но кандидатурата й бе отхвърлена.

Украинският президент Володимир Зеленски приветства решението на организацията:

„Справедливо решение, защото никой не е нанесъл повече щети на свободното корабоплаване през последното десетилетие от Русия. Благодарен съм на членовете на IMO за тази отговорна стъпка“, написа той в социалната мрежа X.

The Assembly of the International Maritime Organization has just elected a new IMO Council for 2024-2025. Russia was not elected.



I welcome this just decision. In the last decade, no country has done more to undermine freedom of navigation than Russia.



I am grateful to IMO…