Русия обяви Нобелов лауреат за "чуждестранен агент" (ВИДЕО)

Руското министерство на правосъдието заяви, че Муратов "е използвал чуждестранни платформи за разпространяване на мнения, насочени към формиране на негативно отношение към външната и вътрешната политика на Руската федерация".

Още: Нобеловият лауреат Дмитрий Муратов продаде златния си медал за над 103 млн. долара

Точно преди година руски съд подкрепи искането на медийния регулатор и отне лиценза на „Новая газета“ – една от последните останали независими медии в страната. Така вестникът и онлайн изданието му са официално забранени. Официалната причина за иска на „Роскомнадзор“ бе обвинение към медията, че не е предоставила нужните документи, свързани със смяна на собствеността през 2006 г. Главният редактор Дмитрий Муратов, който е Нобелов лауреат за мир, отвърна, че решението е „политически удар без никакво правно основание“.

А ето и краят на речта на Муратов на церемонията по раздаване на Нобеловите награди през декември, 2021 година и припомнянето как "кучетата си вървят, керванът си върви" като поговорка, но и че смисълът трябва да е наобратно - че керванът не може да върви без кучетата да лаят и да го вкарват в правилната посока. А "кучетата" са истинските журналисти:

The Russian Justice Ministry has included Nobel Prize winner Dmitry Muratov, head of Novaya Gazeta, in the register of "foreign agents".



In this connection, we would like you to show the final of his speech at the awarding of the Nobel Peace Prize in December 2021. pic.twitter.com/8uLkmG2eg3