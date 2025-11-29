Русия отговаря на мирните преговори с ракети, дронове и кръв - възмутително и шокиращо: Посланикът на ЕС

Посланикът на ЕС в Украйна Катарина Матернова осъди последната руска масирана атака срещу украински градове от изминалата нощ, изразявайки възмущението си от действията на Русия. "Докато Москва говори на езика на ракети, дронове и кръв – както направи снощи – всяко предложение за мир звучи като фарс. Възмутена съм и шокирана от действията на Русия. Така ли искат да постигнат споразумение? Или само се преструват? Или убийствата и нападенията са просто по-естествени за тях?", написа Матернова във Facebook.

Тя отбелязва, че комбинираната руска атака от ракети и дронове отново бе насочена срещу енергийна инфраструктура и жилищни сгради на цивилни. Жертви на атаките са деца, жени и възрастни хора. Според последни данни тази нощ от руските удари са загинали 3-ма цивилни и десетки са ранени.

"Украинците са изтощени и страдат, а аз оставам дълбоко смирена от гордата им устойчивост", пише посланикът.

"Русия атакува в момент, когато целият демократичен свят следи с тревога дискусиите за евентуално мирно споразумение, когато наближава студената зима и когато Украйна е опустошена от вътрешнополитически вълнения. Всички искат мир – но само справедлив и устойчив мир, който зачита суверенитета и достойнството на Украйна", пише Матернова.

Равносметката от изминалата нощ

Президентът Володимир Зеленски заяви, че руснаците са изстреляли 36 ракети и близо 600 дрона по Украйна в нощта срещу 29 ноември.

