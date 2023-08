Русия пак нанесе щети по украински складове за зърно на река Дунав (СНИМКИ и ВИДЕО)

"Тази нощ руските терористи атакуваха Одеска област два пъти с дронове. Основната им цел беше пристанищната и зърнената инфраструктура в южната част на областта", написа той.

Consequences of the #Russian night attack on a port on the #Danube. Grain storage was damaged. pic.twitter.com/3MkNoIbbiQ