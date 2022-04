Русия пак заплаши НАТО за оръжията за Украйна, САЩ пращат нови дронове и гаубици на украинците

САЩ и НАТО открито декларират доставката на различни оръжия на режима в Киев, за да забавят руските войски, като същевременно нанасят възможно най-много щети на руската армия. "След като руската авиация и противовъздушна отбрана затвориха въздушното пространство над Украйна, Запада остана само с наземен метод за доставка на оръжие през границата. Имаше един опит за пробив във въздуха, но противовъздушната отбрана свали украинския военнотранспортен самолет в района на Одеса", твърдят от руското външно министерство.

Сега по-голямата част от оръжията отиват в Украйна през Полша, която се превърна в логистичен център за НАТО. Оръжията, доставени в Полша със самолети, се пренатоварват в наземния транспорт и след това се придвижват към Украйна, главно с автомобили. Докато течаха доставките на леки въоръжения, такива колони бяха маскирани като цивилни. С началото обаче на доставките на тежки оръжия, гаубиците или танковете не могат да се поставят в хладилник, така че ще се използва специално оборудване.

Припомняме, че вчера (21 април) американският президент Джо Байдън обяви нов пакет военна и друга помощ за Украйна - 800 млн. долара военна помощ и още 500 млн. долара друга помощ. Във военната помощ влизат 72 гаубици с муниции за тях (144 000 снаряда), 72 бойни машини, които да превозват гаубиците, и 121 тактически дрона Phoenix Ghost. Този вид дронове са специално разработени от САЩ за войната в Украйна и са подобни на портативните дронове-камикадзе Switchblade. Phoenix Ghost могат да се ползват както за разузнавателни цели, така и като атакуващи средства - те имат ракети и могат да бъдат "блъснати" в набелязана цел, предизвиквайки експлозия, което ги прави "камикадзе". Дронът е разработен в сътрудничество с украинските военни, като са взети предвид техните данни от какви оръжия има нужда украинската армия.

Припомняме, че при предишния рунд помощ, САЩ доставиха само 18 гаубици, но и 11 военни хеликоптера. Сегашните доставки се очаква да бъдат извършени до края на тази седмица.

"Ние казваме директно на представителите на САЩ, че транспортните конвои на САЩ-НАТО с оръжия, преминаващи през украинска територия, руските въоръжени сили имат право да считат за легитимни военни цели", казва Кошелев.

Досега руската армия нанасяше доста удари по местата за стоварване или съхранение на западно оръжие, както и по железопътните гари, където са били разположени влакове с оборудване на Въоръжените сили на Украйна. Такъв удар обаче изглежда е и този в Краматорск, при който загинаха 57 цивилни и за който руснаците не си признават, макар че има куп следи и данни, водещи точно към тях.

Междувременно украинският генерален военен щаб публикува дневния си рапорт за руските загуби. В жива сила, според украинските оценки те вече са 21 200 души. Отделно са унищожени 838 танка, 176 самолета, 153 хеликоптера, 172 дрона.

Интересен аспект относно загубите на руснаците даде опозиционната беларуска телевизия Nexta в профила си в Twitter. Тя препубликува данните от затворен брифинг на руското военно министерство. Според тях, руските загуби в жива сила в Украйна са вече 13 414, а още 7000 се водят "в неизвестност". Изрично се казва, че оценките за убитите и изчезналите се правят трудно, тъй като на много места няма добър достъп и информация поради водещите се интензивни боеве.

Според оценка на "Стратком", Русия харчи за ден за войната в Украйна 20 млрд. долара! А унищожената руска военна техника в Украйна струва около 6 млрд. долара. Според военния репортер на Kyiv Independent Иля Пономаренко, вече има официално изявление от руска страна, че целта им освен "освобождаване" на Донбас е подсигуряване на сухопътен коридор до Приднестровието в Молдова, където "рускоезичното население било потискано". Думите за тази цел са на Рустам Минекаев, генерал-майор и зам.-главнокомандващ на Централния военен окръг в Русия.

