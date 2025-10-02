Войната в Украйна:

Русия планирала атентати с дронове и "консерви от царевица" в Полша, Литва и Германия: Данни на спецслужби

02 октомври 2025, 13:22 часа 236 прочитания 0 коментара
Русия планирала атентати с дронове и "консерви от царевица" в Полша, Литва и Германия: Данни на спецслужби

Полски и литовски следователи твърдят, че агент на руските разузнавателни служби е планирал и подготвял серия от терористични атаки в Полша, Литва и Германия, използвайки дронове и обикновени на вид кутии с царевица, пълни с експлозиви. Открити са взривни устройства и е арестуван заподозрян с части от дрон и SIM карти.

ОЩЕ: ФСБ се опита да взриви 15-годишна ученичка (СНИМКИ)

Подробности

Според източници, свързани с прокуратурата и Агенцията за вътрешна сигурност, следователите са открили доказателства за готвени атентати по време на разследването на задържания агент Владислав Г., за когото се смята, че е действал от името на Главно разузнавателно управление (ГРУ) на Русия.

Разследващите твърдят, че той е трябвало да изкопае определени предмети от местно гробище – консервени кутии, обозначени като обикновена консервирана царевица – и да ги остави на определено място близо до Лодз.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Нашата оценка е, че руското военно разузнаване, ГРУ, е подготвяло терористични атаки, използвайки дронове и консервени кутии, които съдържат мощни експлозиви вместо царевица", заявяват източници.

ОЩЕ: Поредна редакция по случая с влаковете: Русия обвини Украйна в тероризъм

Допълнителни данни показват, че подобни операции са били подготвяни не само в Полша, но вероятно и в Литва и Германия. Подобни "консерви от царевица" са открити на гробище в Литва.

Смята се също, че заподозреният е превозвал компоненти за дронове и SIM карти между Литва, Полша и Германия.

Ако обвиненията бъдат потвърдени, Владислав Г. Го грози доживотна присъда. Прокуратурата очаква да приключи разследването си до края на годината.

ОЩЕ: InformNapalm: ФСБ готви терористични атаки в Русия на 9 май, за да обвини Украйна

По-рано тази седмица германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че страната "вече не живее в мир", дори и да не е във война в традиционния смисъл.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
атентат Полша Германия Русия Литва дронове терористичен акт
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес