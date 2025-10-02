Полски и литовски следователи твърдят, че агент на руските разузнавателни служби е планирал и подготвял серия от терористични атаки в Полша, Литва и Германия, използвайки дронове и обикновени на вид кутии с царевица, пълни с експлозиви. Открити са взривни устройства и е арестуван заподозрян с части от дрон и SIM карти.

ОЩЕ: ФСБ се опита да взриви 15-годишна ученичка (СНИМКИ)

Polish and Lithuanian investigators say GRU operatives plotted terror attacks in Poland, Lithuania and Germany using drones and ordinary-looking cans filled with explosives. Explosive devices were found and a suspect arrested with drone parts and SIM cards. pic.twitter.com/mjuUCc9Bzu — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 2, 2025

Подробности

Според източници, свързани с прокуратурата и Агенцията за вътрешна сигурност, следователите са открили доказателства за готвени атентати по време на разследването на задържания агент Владислав Г., за когото се смята, че е действал от името на Главно разузнавателно управление (ГРУ) на Русия.

Разследващите твърдят, че той е трябвало да изкопае определени предмети от местно гробище – консервени кутии, обозначени като обикновена консервирана царевица – и да ги остави на определено място близо до Лодз.

"Нашата оценка е, че руското военно разузнаване, ГРУ, е подготвяло терористични атаки, използвайки дронове и консервени кутии, които съдържат мощни експлозиви вместо царевица", заявяват източници.

ОЩЕ: Поредна редакция по случая с влаковете: Русия обвини Украйна в тероризъм

Допълнителни данни показват, че подобни операции са били подготвяни не само в Полша, но вероятно и в Литва и Германия. Подобни "консерви от царевица" са открити на гробище в Литва.

Смята се също, че заподозреният е превозвал компоненти за дронове и SIM карти между Литва, Полша и Германия.

Ако обвиненията бъдат потвърдени, Владислав Г. Го грози доживотна присъда. Прокуратурата очаква да приключи разследването си до края на годината.

ОЩЕ: InformNapalm: ФСБ готви терористични атаки в Русия на 9 май, за да обвини Украйна

По-рано тази седмица германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че страната "вече не живее в мир", дори и да не е във война в традиционния смисъл.