Русия: Поръчките ни за оръжия са за рекордните 70 млрд. долара. Във военната индустрия имаме близо 4 млн. души

Интересът към руското въоръжение достига рекордни равнища. Това заяви днес руският вицепремиер Денис Мантуров. "Към 2022 г. максималната стойност на поръчките беше 55 млрд. долара. Днес постигнахме рекорд със 70 млрд. долара за вече подписани договори", докладва Мантуров на среща с руския диктатор Владимир Путин, за която бе публикувано на сайта на Кремъл. Вицепремиерът обясни рекордната сума с руската инвазия в Украйна през 2022 г.

"Технологията, изпитана в рамките на специалната военна операция [войната срещу Украйна, маскирана под името "операция" - бел.ред.], се рекламира сама", заяви той, като допълни, че руските противовъздушни системи, летателни апарати и реактивни системи за залпов огън са особено популярни.

Над хиляда нови образци руска военна техника са били изпитани на фронта, заяви още Мантуров.

Още: ЦРУ очакваше Русия бързо да превземе Украйна. Защо очакванията им се оказаха толкова далеч от истината

Снимка: kremlin.ru

Според вицепремиера руските военни предприятия са изпълнили всички задачи в рамките на държавните поръчки за изминалата година, но посочи, че приоритет остава да се изпраща военна техника на фронта.

Във военната промишленост на Русия работят 3,8 милиона души, допълни той.

"Само за последните три години бяха назначени още 800 000 души и виждаме повишаване на производителността", посочи вицепремиерът.

Още: Над 50% от оръжията, използвани от ВСУ на фронта, вече се произвеждат в Украйна