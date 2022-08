Русия прати хиперзвукови ракети в Калининград, Литва реагира спокойно

Министерството на отбраната на Русия заяви, че три изтребителя МиГ-31 с хиперзвукови ракети "Кинжал" са пристигнали във военновъздушната база в Чкаловск като част от "допълнителните мерки за стратегическо възпиране" и ще бъдат поставени на "денонощно бойно дежурство". Във видеоклип, публикуван от министерството в четвъртък, се вижда как изтребителите пристигат в базата, но не носят ракетите, които очевидно са били доставени отделно. Разполагането на ракетите "Кинжал" става на фона на нарастващото напрежение със Запада заради продължаващата инвазия на Русия в Украйна, която наближава шестия месец.

Three Russian MiG-31 aircraft with Kinzhal hypersonic missiles were transferred to the Kaliningrad region of the Russian Federation



It is reported that round-the-clock combat duty of these aircraft will be organized.

/1 pic.twitter.com/UUz7L9uH8V