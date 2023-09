Русия прехвърля новосформирани части в Украйна, разполага още ПВО системи в Москва (ВИДЕО)

Според съобщенията украинците са напреднали южно от Бахмут и Работино. От Киев обявиха, че провеждат активни настъпателни действия близо до Клещеевка ( на 6 км югозападно от Бахмут). В потвърждение на това в социалните мрежи се появи видео, на което се вижда, че украинските части държат под свой контрол централната част на населеното място, като то е под контрола на бригадата „Лют“.

A Ukrainian soldier of the United Assault Brigade “Lyut” of the National Police in the center of Klishchiivka. This part is assumed to be under firm control of the AFU while the northeastern part remains contested. pic.twitter.com/RJZHlKNzT7

Украинският генерален щаб също така заяви, че силите са постигнали допълнителни успехи на юг и югоизток от Работино. Говорителят на Таврийската група сили полковник Александър Щупун поясни, че украинските сили са напреднали между 300 и 500 метра южно и югоизточно от Работино. Украинският военен медиен център отбеляза, че руските сили все повече изтеглят резерви от дълбочината на руска територия към фронтовата линия в Украйна заради страх от сериозен украински пробив.

Заместник-министърът на отбраната Хана Малер потвърди, че украинските сили са влезли в Опитне, но боевете в селището продължават. Руски военен блогър твърди, че руските сили контролират Опитне и че битките продължават на север от селището, където украинските сили контролират неопределени позиции. Руското МО пък твърди, че руските сили са отблъснали украинските атаки близо до Авдеевка.

Същевременно руските сили са провели настъпателни операции по линията Купянск-Сватове-Кремена, близо до Бахмут, по линията Авдеевка-Донецк, по граничната зона на Донецка и Запорожка област и в западно Запорожие. Украинският генерален щаб съобщи, че руските части продължават опитите си да пробият украинската отбрана близо до Новоселивске, на 14 км северозападно от Сватово.

Крим също не бе подминат от бойните действия тази нощ. Украйна извърши ракетна атака по Севастопол в ранните часове днес. Ударен е кораборемонтен завод, като са сериозно повредени дизелово-електрическата подводница "Ростов на Дон" (подводница клас "Кило") и десантния кораб "Минск".

Допълнителни данни сочат двама убити и 26 ранени, всички служители на корабостроителния завод. Цялата информация се потвърждава и от Главното разузнавателно управление на Украйна.

Москва спешно прехвърли новосформираната 25-а армия на фронта в района на Луганск поради липса на резерви. Според британското разузнаване още през август 2023 г. в обявите за набиране на 25-а армия се посочва, че тя ще бъде дислоцирана в Украйна едва от декември 2023 г. Вероятно засилената украинска контраофанзива и тежката ситуация на бойното поле е накарала Москва да ускори тези планове.

Moscow urgently transferred the newly formed 25th Army to the front in the Luhansk region due to a lack of reserves. According to British intelligence, as recently as August 2023, recruitment ads for the 25th Army stated that it would be deployed in Ukraine only from December… pic.twitter.com/zyxfYFqz1T