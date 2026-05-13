Смениха името на синдром, който тормози жените от десетилетия

Първо беше кръстен на имената на двама мъже. После – на базата на погрешна предпоставка. Най-накрая, след повече от век, едно от най-разпространените хормонални нарушения в света вече носи наименование, което не е нито неточно, нито подвеждащо, нито остаряло. Според глобален научен консорциум Синдромът на поликистозните яйчници (PCOS) вече трябва да се нарича полиендокринен метаболитен овариален синдром (PMOS). Новото име беше обявено тази седмица на Европейския конгрес по ендокринология в Прага, след 14 години сътрудничество между здравни експерти, пациенти и застъпници.

Снимка: iStock

"Терминът Синдром на поликистозните яйчници (PCOS) отдавна е признат за неточен и потенциално вреден", пише екипът зад инициативата, воден от Verity, благотворителна организация със седалище във Великобритания, австралийския университет "Монаш" и международната организация Androgen Excess and PCOS Society. "Настоящото наименование отразява само един орган и не улавя мултисистемния характер на разстройството."

Още: Симптоми при поликистозни яйчници

Лорна Бери, пациентка с PCOS, която работи по инициативата, заяви миналата година, че се надява промяната да доведе до "по-добри резултати за жените с PCOS през целия им живот", пише "Science Alert". "Десетилетия наред тези от нас, които живеят с това състояние, трябваше да "се борят" за диагноза, а дори и след поставянето ѝ дезинформацията е в изобилие", каза Лорна.

Митове за синдрома на поликистозните яйчници

Снимка: iStock

Едно от най-големите погрешни схващания е, че Синдромът на поликистозните яйчници (PMOS) е изцяло репродуктивно заболяване, което започва в яйчниците. Макар безплодието да представлява проблем за някои пациентки, това невинаги е така, а последиците от този синдром се простират далеч отвъд яйчниците, като може би дори започват в мозъка.

Макар PMOS да може да доведе до нередовни менструални цикли, анормална овулация, излишно окосмяване по лицето или тялото, акне и понякога безплодие, той се свързва и със значителни ендокринни, метаболитни, психологически и дерматологични симптоми. Те могат да продължат далеч отвъд репродуктивните години на човек.

Още: Какво е овулация,какви са симотомите и какви са начините за изчисляване

Днес PMOS засяга около 170 милиона души по целия свят и се оценява, че до 70 процента от пациентите остават недиагностицирани. Името може да е част от причината за това. Най-очевидната промяна между PCOS и PMOS е премахването на буквата "C" за "кистозен". (Термините ще останат взаимозаменяеми през следващите три години, според консорциума.) "Кистите", стоящи в основата на Синдрома на поликистозните яйчници, за първи път привлякоха широко внимание, когато бяха описани от двама хирурзи от Чикаго през 1935 г.

Снимка: iStock

Ървинг Стайн и Майкъл Левентал изследваха безплодието при жените и по време на операция забелязаха, че яйчниците на пациентките им са уголемени и съдържат множество малки структури, наподобяващи кисти. Когато хирурзите отстраниха тези "кисти", те отчетоха, че менструалните цикли са се възстановили, а някои пациентки впоследствие са родили свои биологични деца.

По онова време учените едва започваха да разбират как протича овулацията в женското тяло. Половните хормони като естроген и прогестерон бяха открити едва наскоро. През 1958 г., десетилетия след това първо откритие, Щайн публикува статия, в която нарича диагнозата "синдром на Щайн-Левентал" и твърди, че тя може да бъде излекувана чрез операция, пише "Science Alert". По-късно синдромът става широко известен като PCOS.

Още: Синдром на поликистозните яйчници - какви са симптомите и опасно ли е това заболяване ?

Тези "кисти" обаче се оказват нещо съвсем друго: яйчникови фоликули, които са спрели да растат. Днес знаем, че тези недоразвити яйцеклетки не са уникална характеристика на PMOS и рядко изискват хирургично отстраняване. Всъщност, при някои пациентки с PMOS дори не се наблюдават признаци за наличието на тези незрели яйцеклетки при ултразвуково изследване.

Объркващо наименование

Снимка: iStock

Терхи Пилтонен е акушер-гинеколог във Финландия, която участва в глобалната политика за промяна на наименованието. Наскоро тя заяви пред "ABC News Australia", че терминът PCOS е "объркващ". "Много жени, а дори и специалисти, смятат, че яйчниците при PCOS съдържат големи кисти, които могат да се спукат или да наложат хирургично лечение, докато истината е, че яйчниците са "пълни и богати" и разполагат с голям резерв от малки, недоразвити фоликули с яйцеклетки", сподели тя пред репортерката по здравни теми Лорен Робъртс. "Така че фокусът върху яйчниците е нанесъл вреда в смисъл, че много жени са били пренебрегнати с техните симптоми, свързани с теглото и други метаболитни проблеми, психически дистрес и кожни прояви."

Още: 5 важни органа, чието здраве зависи от щитовидната жлеза

Все още няма известна причина или лек за синдрома, а леченията варират значително между отделните лица, но в момента са налице хормонални, метаболитни и хирургични опции за подобряване на качеството на живот. Много пациенти обаче не получават навременна диагноза или подходящи грижи. Добавянето на термина "метаболитен" към наименованието би могло да помогне. Днес се оценява, че до 85 процента от пациентите с PMOS страдат от инсулинова резистентност и са изложени на по-висок риск от диабет тип 2, затлъстяване и стеатохепатия. Въпреки това те често не се подлагат на подходящ скрининг за тези състояния.

Снимка: iStock

През 2023 г. ендокринологът Блажей Мечекалски от Университета в Познан, Полша, написа статия, в която твърди, че терминът PCOS е "подвеждащ, объркващ и като цяло проектира негативен образ върху пациентите". Както обяснява той, от 1935 г. до края на 70-те години на миналия век изследванията бяха насочени предимно към хормоналните аспекти на PCOS. През последните две десетилетия на 20-ти век обаче акцентът се премести върху метаболитни проблеми, свързани с хормони като инсулина. През 2000 г. е публикувано едно от първите рандомизирани, двойно-слепи, плацебо-контролирани проучвания, което изследва дали лекарството за диабет метформин може да се използва за лечение на симптомите на PCOS.

Още: Миомата на матката: какво трябва да знаят жените

Резултатите са били много обнадеждаващи. Метформинът значително е намалил нивата на инсулин в кръвта, които са свързани с инсулиновата резистентност, както и нивата на тестостерон. Оттогава насам изследванията се увеличават експоненциално, но все пак лекарства като метформин все още често се предписват "извън указанията" за PMOS. Това означава, че те не са официално одобрени форми на лечение, заплащани от застрахователни агенции или правителства.

Снимка: iStock

Тези лекарства могат да струват стотици долари месечно от джоба на пациентите, които живеят в САЩ, например. Може би "метаболитният" аспект на PMOS ще помогне да насочи изследователите на лекарства, застрахователните компании, правителствените агенции, лекарите и пациентите в правилната посока за оптимално лечение. През следващите три години стратегията е да се запознае световната общественост с PMOS и да се убедят международните класификационни органи да престанат да използват термина PCOS. В крайна сметка целта е Световната здравна организация (СЗО) да актуализира термина PMOS в Международната класификация на болестите (МКБ), която понастоящем се използва от 195 държави.

Още: Тези 10 симптома издават проблем с яйчниците

Аргументите в полза на PMOS и стратегията за неговото въвеждане са изложени в документ за здравната политика, публикуван в списанието "The Lancet".