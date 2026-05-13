Най-важните новини за деня: 13 май 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 13 май 2026 г.

ПЕЕВСКИ И БОРИСОВ ОСТАНАХА БЕЗ ОХРАНА ОТ НСО

Санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски вече няма да бъде пазен от Националната служба за охрана. Това обяви самият той в социалните мрежи. Новината идва седмица след като стана ясно, че има решение за промяна в режима на охрана на депутата.

НОВИЯТ ВСС ДА Е С "НАШИ" И "ВАШИ": НАДЕЖДА ЙОРДАНОВА КАЗА ВЪЗМОЖНО ЛИ Е

"Основните разминавания между нас и управляващите за Висшия съдебен съвет (ВСС) са в няколко посоки. На първо място управляващите запазват тесния кръг лица, като те изключват други професионални общности да бъдат кандидати за новия кадрови орган. Трябва да се отвори кръгът на професионалистите от академичните среди. Критиката, че искаме да вкараме наши хора са неоснователни".

ДИСЦИПЛИНАРКА СРЕЩУ РУСИНОВА, НО НЕ И СРЕЩУ САРАФОВ: ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС РЕШИ

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ПК на ВСС) отказа да образува дисциплинарно производство срещу бившия и. ф. главен прокурор и настоящ заместник-главен прокурор по разследването и директор на Националната следствена служба Борислав Сарафов. Колегията прие, че са изтекли давностните срокове за образуване по отношение на две от твърдените нарушения – за позицията във връзка със становището на Върховния касационен съд, че след 21 юли 2025 г. Сарафов не е и.ф. главен прокурор, както и за искането на отвод на съдия Мирослава Тодорова. По останалите три твърдени нарушения колегията прие, че са недоказани и ги отхвърли. ПК на ВСС образува обаче дисциплинарно производство срещу и.ф. градския прокурор Емилия Русинова. За членове на състава са избрани Йордан Стоев, Евгени Иванов и Гергана Мутафова.

НОВИТЕ ОБЛАСТНИ УПРАВИТЕЛИ НА РАДЕВ - МНОГО КАДРИ НА МВР, БИВШИ ЛИЦА НА БСП И ДАРИТЕЛ В КАМПАНИЯТА НА ПБ

Правителството на Румен Радев спази една основополагаща традиция за началото на живота на всяка изпълнителна власт и смени всички областни управители във 28-те области на страната още на първото редовно заседание на кабинета.

СПОРНИТЕ ТЕКСТОВЕ ЗА "СПРАВЕДЛИВИТЕ ЦЕНИ" МИНАХА НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ. ПЕЕВСКИ ГИ ПОДКРЕПИ

Народното събрание прие на първо четене спорните законопроекти на "Прогресивна България" срещу високите цени, които предизвикаха остри сблъсъци в пленарната зала и предупреждения от опозицията и бизнеса за риск от скрит ценови контрол, административен произвол и нов скок на цените.

"ИНФЛАЦИЯТА НЯМА ДА СЕ СПРЕ С ДЪРЖАВНА НАМЕСА": ИКОНОМИСТИ ПРЕДЛАГАТ ЗАМРАЗЯВАНЕ НА ЗАПЛАТИТЕ

Замразяване на заплатите в администрацията и на минималната заплата. Тази мярка ще има по-голям ефект върху инфлацията и покачването на цените, отколкото мерките, които предложиха от "Прогресивна България". Това смята икономистът Адриан Николов от Институт за пазарна икономика (ИПИ). „Предложените от управляващите мерки ще доведат до увеличение на цените на храните“, каза той в ефира на Нова телевизия.

БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА ПРЕЗ 2026Г.: РАСТЕЖ НА БВП, АКТУАЛНИ ДАННИ

Брутният вътрешен продукт (БВП) на България нараства с 2,9 на сто през първото тримесечие на 2026 година спрямо същия период на предходната година. Това показват експресните оценки на Националния статистически институт (НСИ). Данните показват леко забавяне на родната икономика, тъй като за 2025 г. БВП, получен като сума от тримесечни данни, се увеличаваше в реално изражение с 3,1 на сто.

УЖАСЪТ В ПАМПОРОВО НАПЪТ ДА СЕ ПОВТОРИ: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ЧЕ СВЛАЧИЩЕ ЩЕ ОТНЕСЕ МАГИСТРАЛА "СТРУМА"

Магистрала "Струма", между Перник и София. Свлачището над пътя е активно. Свлачищната маса вече прелива над подпорната стена и е въпрос на време да достигне пътя. Такова притеснително предупреждение отправи геологът доц. Стефан Велев.

СТРАШНАТА КАТАСТРОФА С АВТОБУС НА "ХЕМУС": СВИДЕТЕЛИ РАЗКАЗВАТ ЗА ACTUALNO.COM

В ранните часове на 12 май на АМ "Хемус" на входа на София се случва изключително тежка катастрофа, при която пътнически автобус се удря в спрял тежкотоварен камион. В резултат на зверския удар ремаркето на камиона се врязва в автобуса, при което загива един човек, друг е тежко ранен, шестима са настанени в болница, а десетки пътници се разминават с леки наранявания и шок. Двамата шофьори оцеляват.

"ТЕ НЕ СА ТУК ЗА ДА ПАЗЯТ ЕВРОПЕЙЦИТЕ": ВОЙНИЦИТЕ НА САЩ В ЕВРОПА - КЪДЕ И КОЛКО СА, КОИ СИ ТРЪГВАТ

Заканата беше отправяна многократно, но сега Доналд Тръмп преминава към действие и започва да намалява американското военно присъствие в Европа, пише Die Welt. Първата стъпка е изтеглянето на 5000 американски войници от Германия. Италия и Испания също са сред страните, които могат да бъдат засегнати от плановете на американския президент. Белият дом реагира остро срещу съюзници, които се противопоставят на Тръмп по отношение на конфликта с Иран и ограничават използването на американски бази на своя територия. Това може да доведе до още по-мащабно изтегляне на сили от първоначално предвиденото.

ЗАЩО ТОЧНО СЕГА? ДВЕТЕ ПРИЧИНИ ЗАД НОВАТА ЯДРЕНА ЗАПЛАХА НА ПУТИН (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин пак залага на ядрени заплахи, за да демонстрира военна мощ, след като Русия очевидно не успя да подсигури напълно парада по случай Деня на победата на 9 май в Москва, без да поиска примирие от украинския президент Володимир Зеленски. На 12 май издирваният от Международния наказателен съд в Хага лидер заяви, че руските сили са тествали успешно свръхтежката междуконтинентална балистична ракета РС-28 „Сармат“, която може да носи ядрена бойна глава. Също така Путин подчерта усилията за разработване на допълнителни оръжия с ядрена способност, включително балистичната ракета със среден обсег „Орешник“, безпилотния подводен апарат „Посейдон“ и ядрената крилата ракета „Буревестник“ - всички от които Русия е тествала или внедрила в експлоатация от началото на пълномащабната инвазия в Украйна.

ЗА ДА СЕ ГОВОРИ ИЗОБЩО ЗА МИР: ИРАН ПОСТАВИ УЛТИМАТУМ ОТ 5 УСЛОВИЯ НА САЩ

Иран има общо 5 условия, които трябва да бъдат изпълнени, за да седне сериозно на масата за преговори със САЩ - това съобщиха иранската информационна агенция Fars, както и източник на "Ал Джазира". Става въпрос за следното - прекратяване на регионалните войни (особено в Ливан), отмяна на санкциите срещу Иран, освобождаване на замразени в чужбина ирански средства, репарации т.е. компенсация на щетите от американските и израелските бомбардировки от 28 февруари насам и признаване на контрола на Иран над Ормузкия проток.

ТРЪМП И ИРАН: КОГАТО СВЕТЪТ СЕ КРЕПИ НА КОЙ-КОГО ХАРЕСВА (ВИДЕО)

Какво се случва с конфликта в Близкия изток и какво е бъдещето на взаимоотношенията между САЩ и Иран?