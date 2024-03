Русия продължава да гори: Ракети поразиха Белгород (ВИДЕО)

При вчерашния обстрел в региона са загинали двама руснаци, а най-малко 19 са били ранени, твърди министерството. Към момента губернаторът съобщава за двама ранени в днешния ден.

"Нашата система за противовъздушна отбрана сработи над Белгород и Белгородска област - 7 ракети от система за многократно изстрелване бяха свалени при приближаването към града. Оперативните служби уточняват информацията за последствията на земята", написа в "Телеграм" канала си губернаторът Вячеслав Гладков.

Кадри в социалните мрежи обаче показват, че поражения има. Появиха се видеа с пожари - единият от които е на паркинг.

