Русия проведе тренировки за масиран ядрен удар (ВИДЕО)

„Другарю върховен главнокомандващ, в съответствие с плана за подготовка на Въоръжените сили на Руската федерация, под ваше ръководство се провеждат тренировки, в хода на които се отработват задачи за нанасяне на масиран ядрен удар в отговор на ядрен удар на противника“, доложил е Шойгу на Путин. Държавната телевизия пък показа как самият Путин наблюдава ученията от контролна зала.

Както уточняват в руския Генерален щаб, в тренировката са участвали мобилен наземен ракетен комплекс на стратегическите ракетни войски "Ярс", стратегическа ракетна подводница на Северния флот "Тула" и два стратегически ракетоносеца с голям обсег Ту-95МС .

Изстреляни са междуконтинентална балистична ракета "Ярс" от космодрума Плесецк и балистична ракета "Синева" от акваторията на Баренцово море към полигона Кура в Камчатка. Ту-95МС е осъществил тренировки на крилати ракети с въздушно изстрелване.

❗️Shoigu reported to Putin on the successful conduct of a training exercise of a massive nuclear strike by the strategic nuclear forces of the Russian Armed Forces in response to a nuclear strike by the enemy. 📰Russian state media TASS pic.twitter.com/3UQdCCaUFS

Shoigu: “Under the leadership of Putin, training is being conducted to deliver a massive nuclear strike in response to an enemy nuclear strike”



Launch of the ballistic missile "Sineva" from a submarine from the Barents Sea during the training of the Russian strategic forces pic.twitter.com/grYyPEVf9S