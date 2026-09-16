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Две големи рафинерии на "Роснефт" спряха работа след украинските атаки

16 септември 2026, 16:14 часа 599 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Две големи рафинерии на "Роснефт" спряха работа след украинските атаки

Рафинериите на "Роснефт" в Сизран и Саратов са спрели работа след украинските удари. Рафинерията в Сизран е била затворена във вторник, а рафинерията в Саратов - миналия петък, съобщи Ройтерс, цитирайки трима източника. Атаката е повредила няколко съоръжения в рафинерията в Сизран, включително основната инсталация за дестилация на суров петрол, CDU-6, с капацитет от 17 100 метрични тона на ден, което представлява приблизително 71% от капацитета на рафинерията, е информацията на източниците.

Ремонтите в рафинерията може да отнемат поне месец, смятат източниците.

Втората инсталация за дестилация на суров петрол, CDU-5, с капацитет от 7100 метрични тона на ден, или 29% от общия капацитет, вече е била в ремонт след предишна атака с дрон през юли. 

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Нефтената рафинерия в Саратов е спряла рафинирането на петрол на 11 септември след друг удар с дрон. Източници съобщиха, че рафинерията е преустановила дейността си на 8 септември поради повреди по оборудването и пожари, причинени от предишната атака, и се е готвила да възобнови рафинирането между 10 и 11 септември, но тогава е последвала нова атака.

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Заглавната снимка е архивна.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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