Потвърдено: Дронът, свален в Литва на 15 септември, е руски

Сваленият в Литва преди около денонощие и половина дрон е бил руски и е летял към Украйна. Това заяви литовският президент Гитанас Науседа след заседание на Държавния съвет за отбрана на Литва. "Според наличната в момента информация, това е бил дрон тип "Гербера", предаде LRT думите на литовския президент.

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Държавният глава каза, че инцидентът вероятно не е умишлена атака срещу Литва. "Най-вероятно това е руски дрон, предназначен за Украйна, който под въздействието на украинските средства за електронна война се е отклонил от курса си и е навлязъл на наша територия, където е бил свален", обясни Науседа.

Според официалните литовски власти дронът е влязъл в Литва от Беларус на 15 септември и е бил свален в района на Кайшядорис, близо до помпено-акумулиращата електроцентрала "Круонис", от италиански изтребители, разположени във военновъздушната база на НАТО в Шяуляй.

Министърът на отбраната на Литва Робертас Каунас съобщи, че сваленият над Литва дрон е бил зареден с експлозиви.

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