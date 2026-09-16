Пропускат важни уроци: От какво лишава военното обучение руските деца

За да увеличат часовете за основна военна подготовка в руските училища премахват часовете по психично здраве и разрешаване на конфликти. Министерството на образованието значително е променило учебната програма по предмета „Основи на вътрешната сигурност и отбрана“ (ОВСО), за да увеличи часовете за основна военна подготовка в руските училища, установи изданието „Верстка“.

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Намаление

Според учебната програма часовете, посветени на безопасно онлайн поведение на деветокласниците, са намалени от пет на два. Уроците по психично здраве, противодействие на екстремизма и тероризма също са намалени, а уроците по „безопасни начини за разрешаване и избягване на конфликти“, „манипулация и начини за противодействие“ са напълно премахнати от учебната програма. От учебната програма по ОВСО за ученици от 11-ти клас са премахнати отделни уроци по инфекциозни и неинфекциозни заболявания, здравословен начин на живот и психично здраве. Блок от седем урока за разрешаване на конфликти и разпознаване на деструктивни психологически методи е заменен с един урок по „Основи на междуличностното взаимодействие“.

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Нова тема и уроци

В освободеното време, съгласно заповедта на Министерството на образованието, учениците ще преминават основна военна подготовка. Верстка откри, че към този курс са добавени нови теми и уроци. Например, в 10-ти клас новите теми включват „организация, въоръжение и тактика на чуждестранни армии“, „настаняване и ежедневие на военнослужещите“, „правила за поведение при ракетни заплахи и заплахи от безпилотни летателни апарати“, „бойни роботизирани системи и комплекси“, както и разузнаване на терена в различни условия и строево-строева подготовка с оръжие.

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