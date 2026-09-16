"Отбраняваме се": Беларус започна военни учения по границите с Полша и Литва (ВИДЕО)

Беларус започна четиридневни военни учения в близост до границите си с членките на НАТО Полша и Литва. Те включват тренировки на механизирани и танкови батальони по охрана на границите, „операции за противодействие на саботаж“ и отбрана срещу атаки с дронове и леки самолети, съобщи беларуското министерство на отбраната. В същото време Украйна съобщи, че Русия използва беларуски релейни станции за насочване на атаките си с дронове срещу цели в западните украински региони.

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Ученията на Беларус се провеждат отчасти в близост до Сувалския коридор – 104-километров участък от полско-литовската граница, който служи като единствената сухопътна връзка между балтийските държави и останалата част от НАТО и отделя Беларус от руския ексклав Калининград.

Местата за провеждане включват полигона „Хожа“ на литовската граница, както и стрелбищата „Бжески“ и „Рожански“, разположени съответно на около 15 и 60 километра от полската граница.

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Беларуското министерство на отбраната определи ученията като „изцяло отбранителни“ и заяви, че броят на участващите войници и техника не надвишава праговете, определени във Виенския документ от 2011 г., които биха изисквали предварително уведомяване на други държави. Не е посочена конкретна цифра за броя на участващите войници.

Диктаторът Александър Лукашенко посети на 11 септември полигона „Обуз-Лесновски“ близо до Барановичи, като заяви, че иска да оцени състоянието на целия апарат за национална сигурност, припомня Euronews.

Putin’s vassal is rattling the saber again. Lukashenkа’s regime has launched major military drills near the borders of Poland and Lithuania



Tank and mechanized units are training near the strategically vital Suwałki Gap — the only land link between the Baltic states and the rest… https://t.co/PLOl3czylj pic.twitter.com/BqgGqKmDBI — NEXTA (@nexta_tv) September 16, 2026

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Военните учения на Беларус по границите на НАТО и помощта за Русия

От години Беларус провежда учения в близост до границите на НАТО, като често в тях участват руски войски. През 2020 г. в района на Брест се състояха маневрите „Славянско братство“, а през 2021 г. – ученията „Запад 21“.

През февруари 2022 г. Минск позволи на руските сили да използват беларуската територия и инфраструктура, за да започнат пълномащабната си инвазия в Украйна. Беларуските сили не са участвали в преки бойни действия на украинска територия и съгласно критериите на хуманитарното право, цитирани от „Радио Свобода“, Беларус не се счита за страна във войната.

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Логистичната и военната подкрепа, която страната оказа на Русия, обаче предизвика продължителна международна критика и доведе до поредица от западни санкции. EС разшири режима си на санкции срещу Беларус през март 2022 г., конкретно в отговор на това, че Минск позволи на руските сили да атакуват Украйна от своята територия, като добави търговски ограничения, засягащи 70% от обема на беларуския внос и насочени срещу длъжностни лица от военния сектор.

Последваха още пакети от наказателни мерки през 2023 и 2024 г., като санкциите срещу Беларус постепенно бяха приведени в съответствие с наложените на Русия и бяха въведени забрани за износ на чувствителни технологии, огнестрелно оръжие и авиационно оборудване. САЩ и Великобритания наложиха паралелни мерки. Сега Щатите постигнаха сделка с Минск за отмяна на някои санкции: Отмяна на американски санкции срещу 25 затворници: Беларус се договори със САЩ.

ЕС въведе също така мита върху беларуските селскостопански продукти и торове, които влязоха в сила през юли 2025 г.