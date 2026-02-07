Тръмп отказа да се извини за расисткото видео със семейство Обама

Президентът на САЩ Доналд Тръмп не е изгледал целия клип, публикуван в профила му в социалната мрежа "Truth Social", в който бившият президент Барак Обама и първата дама Мишел са представени като маймуни. Тръмп каза, че не се чувства като човек, направил грешка и няма намерение да се извинява.

В четвъртък президентът от Републиканската партия публикува едноминутно видео, подсилващо неговите фалшиви твърдения, че поражението му на изборите през 2020 г. е резултат от измама. На танцуващи примати, очевидно генерирани от изкуствен интелект, са наложени главите на бившия президент демократ Барак Обама и съпругата му Мишел. Видеото бе свалено около 12 часа по-късно, а говорителката на Белия дом Карълайн Левит заяви, че публикацията е породила "фалшиво възмущение".

Президентът посочи, че е видял началото на клипа, посветен на твърденията за изборна измама, и го предал към неназован служител, за да го публикува.

"Никой не знаеше какво има накрая. Ако го бяха гледали, щяха да видят и вероятно биха се сетили да го свалят", заяви Тръмп на борда на президентския самолет "Air Force One".

Публикацията предизвика широко възмущение и критики от видни обществени и политически фигури, включително от членове на Републиканската партия.

Говорител на семейство Обама отказа да коментира случая.

Прессекретарят на Белия дом Карълайн Левит заяви по-рано, че клипът е от „интернет мем видео, изобразяващо президента Тръмп като краля на джунглата и демократите като герои от "Цар Лъв". Клипът е придружен и с музика от филма.