Любопитно:

Тръмп отказа да се извини за расисткото видео със семейство Обама

07 февруари 2026, 8:15 часа 479 прочитания 0 коментара
Тръмп отказа да се извини за расисткото видео със семейство Обама

Президентът на САЩ Доналд Тръмп не е изгледал целия клип, публикуван в профила му в социалната мрежа "Truth Social", в който бившият президент Барак Обама и първата дама Мишел са представени като маймуни. Тръмп каза, че не се чувства като човек, направил грешка и няма намерение да се извинява.

ОЩЕ: Тръмп пусна расистко ВИДЕО, показа семейство Обама като маймуни

В четвъртък президентът от Републиканската партия публикува едноминутно видео, подсилващо неговите фалшиви твърдения, че поражението му на изборите през 2020 г. е резултат от измама. На танцуващи примати, очевидно генерирани от изкуствен интелект, са наложени главите на бившия президент демократ Барак Обама и съпругата му Мишел. Видеото бе свалено около 12 часа по-късно, а говорителката на Белия дом Карълайн Левит заяви, че публикацията е породила "фалшиво възмущение".

Президентът посочи, че е видял началото на клипа, посветен на твърденията за изборна измама, и го предал към неназован служител, за да го публикува.

"Никой не знаеше какво има накрая. Ако го бяха гледали, щяха да видят и вероятно биха се сетили да го свалят", заяви Тръмп на борда на президентския самолет "Air Force One".

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Обама е ужасен от убийството на Кърк: Може да водим дебати, без да прибягваме до насилие

Публикацията предизвика широко възмущение и критики от видни обществени и политически фигури, включително от членове на Републиканската партия. 

Говорител на семейство Обама отказа да коментира случая.

Прессекретарят на Белия дом Карълайн Левит заяви по-рано, че клипът е от „интернет мем видео, изобразяващо президента Тръмп като краля на джунглата и демократите като герои от "Цар Лъв". Клипът е придружен и с музика от филма.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Барак Обама Доналд Тръмп Мишел Обама Маймуни
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес