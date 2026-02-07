Църковен празник на 8 февруари: Задължително направете това в кухнята за късмет през цялата година

На 8 февруари православните християни почитат великомъченика Теодор Стратилат и Св. прор. Захария Сърповидец. В православния календар това е 17 Неделя подир Въздвижение – на Блудния син. Ето какви са традициите, народните поличби и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 8 февруари

Теодор Стратилат е един от най-почитаните християнски светци. Роден е през трети век в град Евхаита (Мала Азия). Нищо не се знае за детството или родителите му. Според легендата, Теодор е бил красив и смел мъж, който, въоръжен с меч и молитва, веднъж победил дракон, живеещ близо до града. Заради храбростта му император Лициний назначил Теодор за управител на Хераклея Понтика. Там Теодор съчетавал военна служба с апостолска проповед и обърнал много от жителите на града към християнската вяра.

Църковен празник на 6 февруари: НЕ правете това утре, носи лош късмет и безпаричие

Но с течение на времето започнали жестоки преследвания на християните. Тогава Теодор обещал на императора да принесе жертви на езическите богове и го помолил да събере всичките им златни и сребърни статуи в Хераклея. Когато това било направено, той разбил всичко на парчета и ги раздал на бедните. Войниците на императора били изпратени след Теодор, но гражданите се притекли в тяхна защита. Стратилат решил да не жертва другите и се предал на мъчителите си. Той бил измъчван, но ангел го изцелил. След това Стратилат бил екзекутиран.

В превод от гръцки „стратилат“ означава „военен водач“.

На 8 февруари според църковния календар е ден, на който се почита и пророк Захария Сърповидец - един от 12-те малки пророка. Той е наречен „Сърповидец“, защото в едно от пророчествата си видял свитък във формата на сърп да лети във въздуха – той съдържал откровения от Господа.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 8 февруари

8 февруари е известен като празника на Захарий Сърпоносец. Признаците на деня говорят за времето - колкото по-студено е на този ден, толкова по-топло ще бъде през март. Ако има слана сутринта, очаквайте ранна пролет.

На църковния празник 8 февруари не бива да се кълне, да се таи злоба, нито да се отказва помощ или милостиня. Църквата осъжда лъжата, мързела, клюките, алчността, завистта, отмъщението и отчаянието.

Прочетете също: Църковен празник на 5 февруари: НЕ правете това утре, носи лош късмет

На този ден е добре да се въздържате от посещението при зъболекар - вярва се, че лечението ще бъде неуспешно.

На този православен празник молитвите са отправени към великомъченик Теодор Стратилат като наш ходатай пред Господа. Светецът е почитан като покровител на военните и хората го молят за своята защита, победа над видими и невидими врагове и съдействие за установяване на мир.

На този ден хората традиционно се подготвят за градинарство, проверяват и поправят инструменти и сортират семена за засаждане. Препоръчително е също така да се наострят всички ножове, които имате в кухнята – вярва се, че това носи късмет и просперитет през цялата година.

Църковен празник на 7 февруари: Какво ястие се приготвя в памет на починалите