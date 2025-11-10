Русия се готви по закон да пази издирвани от други държави престъпници, ако се бият за Путин в Украйна

Русия е върви по път да се превърне в дестинация, крайно желана от престъпници, търсени в други държави. Комисия на руското правителство одобри законопроект, според който чужденци, които са се били за руския диктатор Владимир Путин в редиците на армията му в Украйна, няма да бъдат експулсирани или екстрадирани, ако са търсени за престъпление/престъпления от друга държава. Това ще превърне Русия в своеобразна съвременна Тортуга - прочутото пиратско пристанище, където бягали хора, търсени от правосъдието в Европа.

Вместо да бъдат депортирани, търсени за престъпления извън Русия чужденци, които служат в руската армия и участват във военни операции в Украйна, вече ще се изправят само пред глоби или до 200 часа общественополезен труд. Те също така ще бъдат защитени от искания за екстрадиция от други държави, дори ако са става въпрос за международно издирване.

"И така, ако сте извършили престъпление у дома, избягали сте от правосъдието и сте отишли ​​да се биете в Украйна – Русия сега ви гарантира убежище. Очевидно в Русия няма достатъчно местни бандити, затова са решили да вербуват психопати от цял ​​свят. Колумбийски картели, италианска мафия и сомалийски пирати – добре дошли в новата програма за обмен", коментира беларуската опозиционна медия NEXTA.

