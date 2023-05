Русия се оплаква: Украйна опита да удари Кремъл (ВИДЕО)

"Тази нощ киевският режим направи опит да нанесе удар с безпилотни летателни апарати по резиденцията на президента на Руската федерация", заявиха от Кремъл.

Според съобщението, "към Кремъл са били насочени два безпилотни летателни апарата. В резултат на своевременните действия на военните и специалните служби с използване на радиолокационни системи за бойни действия устройствата бяха изведени от строя". Колко успешно са се справили руските служби - вижте видеото долу

❗️It is reported that there were 2 explosions in the #Kremlin overnight.



Russian media say: “Tonight, the #Kyiv regime attempted to strike with UAVs on the Kremlin presidential residence.”



The Kremlin called the action a planned act of terrorism, an attempt on #Putin's life. pic.twitter.com/gqjdnlVH5q