Украйна отрече участие в атаката с дронове срещу Кремъл

"Терористична атака са разрушените къщи в Днепър и Уман или ракетата, поразила гарата в Краматорск, и много други трагедии. А това, което се случи в Москва, очевидно е ескалация на ситуацията преди 9 май", каза Никифоров.

The press secretary of the President of Ukraine Serhii Nykyforov denied statements about Ukraine's involvement in the attack on the Kremlin.



"Separately surprised by the wording of the terrorist state. A terrorist attack is the houses destroyed in Dnipro and Uman, or the missile… pic.twitter.com/8czMmKCaum — NEXTA (@nexta_tv) May 3, 2023

В сряда от руското президентство заявиха, че Украйна е направила опит да удари Кремъл с дронове, но атаката е била успешно отбита. От Москва нарекоха това опит за покушение на Владимир Путин. Руският диктатор, издирван от съда в Хага за депортиране на украински деца, не е пострадал. В момента на нападението той не е бил там, а днес работи от резиденцията си в Ново-Огарево, съобщи говорителят му Дмитрий Песков.

Съветникът на ръководителя на офиса на Зеленски Михайло Подоляк също коментира случилото се в Twitter, като твърди, че така Москва си скроява повод за терористичен удар. "Що се отнася до безпилотните самолети над Кремъл. Всичко е предвидимо... Русия явно подготвя мащабна терористична атака. Ето защо първо задържа голяма предполагаема диверсионна група в Крим. А след това демонстрира "безпилотни самолети над Кремъл"", пише той, припомняйки акцията на ФСБ на окупирания полуостров, при която е задържан и български гражданин.

"На първо място, Украйна води изключително отбранителна война и не атакува цели на територията на Руската федерация. За какво? Това не решава нито един военен въпрос. Но дава основание на Руската федерация да оправдае нападенията си срещу цивилни граждани... Второ, с интерес наблюдаваме нарастващия брой нещастни случаи и инциденти, които се случват в различни части на Русия. Появата на неидентифицирани дронове в енергийни обекти или на територията на Кремъл може да означава единствено партизанска дейност на местните съпротивителни сили", твърди Подоляк.

"Както знаете, безпилотни летателни апарати могат да се купят във всеки военен магазин... Загубата на властовия контрол над страната от страна на клана на Путин е очевидна. Но от друга страна, Русия неведнъж е говорила за пълния си контрол над въздуха. С една дума, нещо се случва в Руската федерация, но определено без украинските дронове над Кремъл", завършва той.

As for the drones over the Kremlin. It’s all predictable... Russia is clearly preparing a large-scale terrorist attack. That's why it first detains a large allegedly subversive group in Crimea. And then it demonstrates "drones over the Kremlin". First of all, Ukraine wages an… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 3, 2023

Междувременно руските власти разпоредиха пълна забрана каквито и да е дронове да прелитат над Москва, с изключение на безпилотни летателни апарати, ползвани по решение на местните власти.

Парадът на Червения площад за 9 май остава и няма промяна в плановете за провеждането му, обяви Дмитрий Песков.