Украински дронове атакуваха военно летище в руската област Брянск

Според "Телеграм" канала Baza два от безпилотните самолети са унищожени със стрелково оръжие, още два са се взривили на територията на летището, а един не е открит.

Five #Ukrainian drones attacked a military airfield in the #Bryansk region, Russian media reports. An An-124 aircraft was slightly damaged. pic.twitter.com/1jH1Yev1NI

Има малки щети по един тежкотоварен самолет Ан-124, който не е бил в експлоатация. Няма жертви и ранени.

Военновъздушните сили на Украйна съобщиха, че са свалили 21 от 26-те произведени в Иран дронове камикадзе "Шахед", които Русия изстреля към Украйна през нощта на 3 май. Безпилотните самолети са били изстреляни от север в Брянска област, която граничи с Украйна, и от юг на източния бряг на Азовско море, съобщават от ВВС.

Противовъздушната отбрана на Украйна е свалила всички дронове, изстреляни към столицата Киев, написа по-рано в "Телеграм" Киевската градска военна администрация.

През нощта на 3 май в няколко региона на Украйна бяха активирани тревоги за въздушно нападение, като местните медии съобщиха за експлозии в Днепър и Запорожие. Административна сграда в Днепър е била повредена, пише губернаторът на Днепропетровска област Сергей Лисак.

Според него украинската противовъздушна отбрана е свалила 7 ирански безпилотни самолета "Шахед-136" над областта. Един дрон обаче е попаднал в административна сграда. Няма пострадали, съобщи Лисак. В Запорожие също няма ранени.

The consequences of the night attack of the #Russian invaders on #Zaporizhzhia.



There were no injuries, according to local authorities. pic.twitter.com/fgtCoSPLpb