Русия ще публикува лични данни на хора, считани за "чуждестранни агенти"

Според документа – списъкът скоро ще съдържа и датата на раждане на „чуждестранния агент“, пълното му име, идентификационен номер на данъкоплатеца, номер на индивидуалната осигурителна партида, мотиви за включване на лицето в списъка с посочване на конкретните разпоредби на закона и датата на решението на министерството за включване и изключване (ако е приложимо), на лицето в и от списъка.

Подобни изисквания ще се прилагат и към юридически лица, обществени и други сдружения, считани за "чуждестранни агенти". Данните ще се публикуват в уебсайта на Министерството на правосъдието на Руската федерация.

Prime Minister #Mishustin signed an order according to which the personal data of people recognized as "foreign agents" will be published from December 1.



The home addresses and full names of the persons will appear in the public domain on the website of the Ministry of Justice.