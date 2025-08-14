Войната в Украйна:

Шампионката от Международната олимпиада по лингвистика Ванеса Калинкова: Не искам в чужбина, в България мога да се развия отлично

14 август 2025, 15:42 часа 324 прочитания 0 коментара
Шампионката от Международната олимпиада по лингвистика Ванеса Калинкова: Не искам в чужбина, в България мога да се развия отлично

„Убедена съм, че за да съм успешна, не е необходимо непременно да завърша в чужбина. В България мога да се развия отлично. Така ще бъда и по-близо до семейството си. Мога да помагам и при подготовката на следващите състезатели.“ Това споделя пред „Аз-буки“ Ванеса Калинкова, която стана абсолютна шампионка на тазгодишната Международна олимпиада по лингвистика. От есента тя избира да следва информатика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Относно състезанието в Китайско Тайпе бившата ученичка от Профилираната природо-математическа гимназия „Акад. Никола Обрешков“ коментира, че олимпийската лингвистика е преди всичко въпрос на логическо и структурирано мислене, а не на сухи факти за конкретни езици. „Целта е чрез наблюдение на изречения и преводи да открием езикови закономерности. Например да установим какъв е словоредът – без да знаем езика“, обяснява тя.

С лингвистиката Ванеса се запознава още в V клас. В началото задачите са били по-лесни, а заниманията – по-неангажиращи. Но всичко се променя, когато започват участията в международни състезания.

„В VIII – IX клас задачите станаха по-сериозни и започнах да се готвя по-целенасочено. Не мога да не подчертая и усилията на г-жа Ганка Вътева, която ни подхвана и разви у нас умения за работа“, връща лентата назад шампионката. Всъщност златният медал е резултат от безкрайни часове тренировки, задълбочено мислене и невероятна отдаденост. Отбелязва, че по време на двуседмичната национална подготовка по 5 – 6 часа се решават задачи, което е много натоварващо, но пък развива устойчивост. А тя е необходима, тъй като на олимпиадните задачи се решават по шест часа и трудно се запазва концентрация.

„На самата олимпиада задачите ми се сториха малко по-лесни, отколкото очаквах“, подчертава тя. И признава, че не е вярвала, че ще грабне златото. „Двата български отбора се справиха блестящо. Имаме хем първи резултат, хем втори. Заявихме много силната позиция на България в лингвистиката. Убедена съм, че ще продължаваме така и през следващите години“, казва Ванеса.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Пътят на девойката към олимпийското злато не е случаен. Започва да се интересува от математика още в ОУ „Братя Миладинови“, а първите медали са силен стимул за нея. Получава и постоянна подкрепа и насърчение от своите родители, чиито професии нямат допирни точки с математиката.

В ППМГ – Бургас, развива талантите си благодарение на специализираната подготовка и с подкрепата на вдъхновяващи преподаватели, на които благодари, защото всеки от тях е оставил у нея частица от себе си.

„Въпреки че не стигнах до международна олимпиада по математика, тази наука ми е много интересна. Но се оказа, че по лингвистика станах по-добър състезател“, казва Ванеса.

Признава, че най-впечатляваща си остава миналогодишната олимпиада по изкуствен интелект, вероятно защото бе първа в света и се проведе в родния ѝ Бургас. Тогава тя е част от единия български отбор, който печели бронзов медал в теоретичната част на състезанието и златен медал в практическата част на надпреварата. Има и два бронзови медала по математика от престижната Жаутиковска олимпиада в Казахстан.

И въпреки че състезанията отнемат много от свободното време на Ванеса, намира място и за гледането на филми, за четенето на книги и за срещи с приятели. Десет години е посветила и на класическия балет. „Все още ми е в сърцето и си танцувам понякога, макар и непрофесионално“, с усмивка казва тя.

„Ванеса е прекрасна млада дама. Достигала е пет пъти до националния кръг на олимпиадата по лингвистика. Има успехи не само в лингвистиката и математиката, но също и по физика, и по литература“, казва за нея преподавателката в ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ Ганка Вътева.

 

 

Източник: БТА

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Весела Софева
Весела Софева Отговорен редактор
лингвистика информация 2025 Ванеса Калинкова
Още от Добрите новини
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес