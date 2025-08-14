Феновете в шок: Любим български дует се разпадна (ВИДЕО)

Един от най-популярните български дуети - Торино и Пашата, се разпадна. Момчетата, определяни като "латино кралете" на българската музикална сцена, сложиха край както на дългогодишната си съвместна дейност, така и на приятелството си. Причината - все още не е напълно ясна, но от публикациите на изпълнителите в социалните мрежи изглежда, че става въпрос за "предателство". А феновете са шокирани да разберат, че любимият им дует, популяризиращ латино ритмите у нас, вече е в миналото.

Личи си, че скандалът между Тодор и Павел определено е сериозен, след като двамата вече дори не се следват в Instagram, а доскоро бяха неразделни. Въпреки разлика във възрастта им, двамата бяха добри приятели. Припомняме, че в началото на годината Пашата разказа как е започнало приятелството им.

Още: Сгодена: Михаела Маринова каза голямото "Да" със "100 Мечти" (ВИДЕО)

Причината

За разпадането на звездното дуо се разбра от онлайн публикации. В личния си акаунт в Instagram Торино сподели чувствата си и без много подробности написа: "Най-дългите приятелства не умират от разстояние или време, а от мига, в който ножът в гърба ти носи отпечатъка на позната ръка."

Тепърва вероятно ще бъде разкрита истината за неразбирателството между двамата артисти, а в кратко видео от подкаста на Ивка Бейбе Павел коментира темата, като загатна, че ще разкаже такива "неща, които са трудни за вярване". "Всяко нещо има своето начало и своя край", казва той.

Засега певците не са разкрили официално какво се е случило, но е възможно съвсем скоро да разберем.

Още: Финалистка в "Ергенът" с главна роля в хип-хоп ВИДЕО