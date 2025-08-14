Войната в Украйна:

Феновете в шок: Любим български дует се разпадна (ВИДЕО)

14 август 2025, 15:47 часа 0 коментара
Феновете в шок: Любим български дует се разпадна (ВИДЕО)

Един от най-популярните български дуети - Торино и Пашата, се разпадна. Момчетата, определяни като "латино кралете" на българската музикална сцена, сложиха край както на дългогодишната си съвместна дейност, така и на приятелството си. Причината - все още не е напълно ясна, но от публикациите на изпълнителите в социалните мрежи изглежда, че става въпрос за "предателство". А феновете са шокирани да разберат, че любимият им дует, популяризиращ латино ритмите у нас, вече е в миналото. 

Личи си, че скандалът между Тодор и Павел определено е сериозен, след като двамата вече дори не се следват в Instagram, а доскоро бяха неразделни. Въпреки разлика във възрастта им, двамата бяха добри приятели. Припомняме, че в началото на годината Пашата разказа как е започнало приятелството им. 

Още: Сгодена: Михаела Маринова каза голямото "Да" със "100 Мечти" (ВИДЕО)

Причината

За разпадането на звездното дуо се разбра от онлайн публикации. В личния си акаунт в Instagram Торино сподели чувствата си и без много подробности написа: "Най-дългите приятелства не умират от разстояние или време, а от мига, в който ножът в гърба ти носи отпечатъка на позната ръка."

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Тепърва вероятно ще бъде разкрита истината за неразбирателството между двамата артисти, а в кратко видео от подкаста на Ивка Бейбе Павел коментира темата, като загатна, че ще разкаже такива "неща, които са трудни за вярване". "Всяко нещо има своето начало и своя край", казва той. 

Засега певците не са разкрили официално какво се е случило, но е възможно съвсем скоро да разберем. 

Още: Финалистка в "Ергенът" с главна роля в хип-хоп ВИДЕО

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Българска музика Торино Пашата Торино и Пашата
Още от Шоубизнес
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес