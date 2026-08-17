Изненада! Отмъкнаха един от трофеите на "непобедимия" Пари Сен Жермен

Отборът на Ланс изненада Пари Сен Жермен в мача за Купата на шампионите на Франция. "Миньорите" лишиха парижани от втори трофей за новия сезон, след като победиха с 1:0, въпреки че изиграха голяма част от двубоя с човек по-малко. Припомняме, че преди дни тимът на Луис Енрике надви Астън Вила в мача за Суперкупата на УЕФА. Още тогава се видя, че ПСЖ все още не се намира в отимална форма, а загубата от Ланс е поредно доказателство за това.

Ланс спечели Купата на шампионите на Франция

ПСЖ започна по-активно и контролираше срещата, но Ланс постепенно влезе в мача. Противно на очакванията и на случващото се на терена, домакините стигнаха до гол в 32-рата минута, когато Флориан Таувин се появи на далечната греда и превърна центрирането на Матьо Удол в 1:0. Предимството на Ленс обаче не продължи дълго, тъй като Килиан Антонио беше изгонен шест минути преди почивката за опасен фаул срещу Магнес Аклиуш. ПСЖ почти се възползва веднага, но удара на Дезире Дуе се отби от напречната греда.

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𝑪𝒉𝒂𝒎𝒑𝒊𝒐𝒏𝒔 𝒅𝒆𝒔 𝑪𝒉𝒂𝒎𝒑𝒊𝒐𝒏𝒔 🏆



En infériorité numérique pendant 50 minutes, mais solidaires de bout en bout, les Sang et Or dominent le champion d'Europe en titre et remportent le premier #TrophéeDesChampions de l'histoire du club. Bravo Messieurs ! 🤩 #RCLPSG pic.twitter.com/iwkhe8T7Sl — Racing Club de Lens (@RCLens) August 16, 2026

Отборът на Луис Енрике продължи да доминира в притежанието на топката след подновяването на играта, но се затрудни да го превърне в ясни положения. Усман Дембеле изпита Робин Рисер, а Нуно Мендеш също пропусна от дистанция, докато Ланс остана дисциплиниран. Надеждите на парижаните за изравняване в последните минути претърпяха пореден удар, когато Мендеш получи директен червен картон за инцидент с Михал Скорас. Така Ланс устоя в напрегнатия финал и записа запомняща се победа под ръководството на новия си треньор Дино Топмьолер. За ПСЖ вниманието сега се пренасочва към Лига 1, където отборът ще се опита да се реабилитира срещу Рен следващия уикенд.

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