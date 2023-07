Русия твърдеше, че ще поправи Кримския мост за месец, но пак удължи сериозно срока

Интересното е как се споменава, че срокът за възстановяване е след експлозията през октомври, когато Русия съвсем неоснователно замеси и България. Този срок е удължен до 31 декември 2023 г. Преди това руснаците планираха да го ремонтират до 1 юли.

The Russian government has extended the deadline for rebuilding the Crimean bridge until December 31, 2023



Earlier it was reported that the bridge will be rebuilt within a month, later they revised the terms and announced November, now the new deadline is the end of 2023. pic.twitter.com/iQZMx2dJLP