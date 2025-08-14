"Сигурният нов" в Левски няма да дойде на "Герена"! Променил е решението си

Ръководството на Левски буксува с привличането на считания за сигурен нов Акрам Бурас. Според Africafoot алжирският халф няма шанс да акостира на стадион "Георги Аспарухов". Играчът на Мулудия Алжер е променил решението си и ще остане в родината си. Твърди се, че полузащитникът е бил съветван да се подвизава в местното първенство, защото там би имал по-добро кариерно развитие спрямо у нас.

Бурас е четирикратен шампион в родината си Алжир, висок е 184 сантиметра и играе с ляв крак. Печелил е и Купата на Алжир. Цената му според Transfermarkt e 800 хиляди евро, а в кариерата си той е бил част още от местните Сетиф и Белоиздад. 23-годишният Бурас има 38 мача през изминалата кампания, в които е вкарал 4 гола и е направил 3 асистенции.

