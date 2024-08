Русия уби с ракета британски журналист, най-вероятно работещ за "Ройтерс"

1 човек е загинал, а шестима са ранени - това е равносметката след руски удар срещу град Краматорск. Съобщението се появи в канала в Телеграм на ръководителя на военновременната администрация на Донецка област Вадим Филашкин.

По думите му, загиналият е британски журналист, който е бил на 40 години - Филашкин не уточни за коя медия е работил. А хотелът, в който е бил отседнал, е напълно разрушен.

Руски обстрел срещу хотел в град Краматорск рани двама журналисти на "Ройтерс", а трети техен колега засега е в неизвестност, предаде по-рано новинарската агенция. Ударът е бил срещу хотел "Сапфир", а там е бил настанен шестчленен екип на "Ройтерс".

Още: Оценки: С Путин Русия се проваля, без него се срива

"Там са били още трима колеги. Настоятелно търсим повече информация, работим с властите в Краматорск и подкрепяме нашите колеги и техните семейства. Ще дадем повече подробности, когато имаме повече информация", добави агенцията, цитирана от БТА.

Главната прокуратура на Украйна съобщи в „Телеграм“, че е започнала „предварително разследване“ на удара, извършен в 22:35 ч. местно време снощи.

Гади ми се от вас: Майката на убития френски журналист към сепаратистите в Луганск (СНИМКИ)

❗️Russia may have killed one Reuters journalist



Earlier, the agency reported that six Reuters journalists were in the hotel that was hit by Russia. One was reported missing. pic.twitter.com/nkWbfTvmwZ