Прогноза за времето - 2 октомври 2026 г. (петък)

През нощта ще бъде предимно ясно. Над Западна и Централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще има условия са образуване на слана. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северен вятър. Минималните температури ще са от 2°-4° на места в котловините до 11°-13° на изток, в София - около 5°. Утре над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над Югоизточна България облачността ще е значителна и на отделни места там ще превали дъжд. Ще духа умерен, в Източна България - до силен вятър от североизток. Максималните температури ще са между 18° и 23°, в София - около 18°.

Атмосферното налягане е и ще се задържи по-високо от средното за месеца, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Слънчево в планините

В планините ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 5°.

Повече слънце и по морето

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, по-значителни по южното крайбрежие където ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат 18°-21°. Температурата на морската вода е 20°-21°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Източник: НИМХ