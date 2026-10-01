Радостна вест: Световен вицешампион с България стана баща!

Страхотна радост за един от българските национали по волейбол! Става въпрос за родния посрещач Аспарух Аспарухов. Той и неговата половинка Йоана вече са горди родители на дъщеря. Детето ще носи името Алис. Новината бе съобщена от бащата на волейболиста ни - Аспарух Аспарухов-старши. Той публикува емоционално съобщение в профила си в социалните мрежи, с което пожела успех и здраве на двойката.

Аспарух Аспарухов стана баща

"За трети път ставам дядо и за трети път сърцето ми се изпълва с огромно щастие! Добре дошла в нашето семейство, малка Алис Аспарухова Аспарухова! Мила Йоана, благодаря ти за прекрасната внучка! Пожелавам ти здраве, сили и увереност в това шампионско състезание - майчинството. Най-голямата награда ще бъде усмивката на Али, а любовта ще ви води през всяко изпитание. Сине, гордея се с теб! С Йоана вече сте отбор и в най-важната мисия - да отгледате щастливо и обичано дете. Подкрепяйте се, пазете се и се радвайте на всеки миг заедно! Расти здрава и усмихната, мило внуче! Дядо те обича и винаги ще бъде до вас!", написа Аспарух Аспарухов-старши в профила си в социалните мрежи.

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Аспарухов е един от най-опитните играчи в националния отбор на България. 26-годишният посрещач, който играе за полския Слепск Сувалки, бе част от състава, който спечели сребърните медали на Световното първенство във Филипините през 2025 година. Тази есен той участва и на Европейския шампионат. "Лъвовете" изиграха всичките си мачове пред родна публика в столичната "Арена София". Те имаха големи надежди, но отпаднаха по най-болезнения начин от Германия на 1/8-финалите, след като поведоха с 2:0, но допуснаха обрат.

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