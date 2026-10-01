Зрелище в София! Апоел Тел Авив задълбочи кризата в Реал Мадрид

Израелският Апоел Тел Авив победи испанския Реал Мадрид със 102:98 (29:20, 34:23, 12:32, 27:23) в столичната "Арена София" в зрелищен двубой от третия кръг в баскетболната Евролига. На трибуните в българската столица бяха редица популярни личности от спортната сфера и не само, сред които президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев, футболната легенда Красимир Балъков и бизнесменът Валентин Златев, който е председател на баскетболния Лукойл Академик.

Апоел надделя над Реал Мадрид в жестока битка в София

Баскетболистите на Апоел постигнаха втори пореден успех и продължават с актив от две победи и едно поражение, докато мадридчани претърпяха трета поредна загуба от началото на сезона. Символичните домакини от Апоел Тел Авив изиграха много резултатно първо полувреме и си възползваха от отличната си стрелба от далечна дистанция, за да натрупат преднина от 20 точки на почивката - 63:43. Те реализираха 9 тройки от 14 опита, включително 4/4 за Бруно Кабокло, който обаче направи и 4 лични нарушения, и 2/2 за Зак Лидей. Гардът Василие Мицич също изигра добро първо полувреме за тима от Тел Авив, отбелязвайки 14 точки.

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Реал Мадрид излезе преобразен за началото на второто полувреме и макар Апоел Тел Авив да отбеляза разлика от 22 точки в своя полза при 67:45, последва страхотна серия от 19:0 за гостите. Мадридчани съкратиха изоставането си до 3 точки при 67:64, а малко по-късно изравниха при 70:70 и за кратко поведоха при 75:74, а след 30 минути игра резултатът бе 75:75. Израелският отбор се съвзе в четвъртия период и си върна по-дълготрайно водачеството за аванс от 11 при 89:78. Битката между двата състава, който бяха съперници в 1/4-финалните плейофи миналия сезон, продължи до самия край, но Апоел ликува с победата.

Василие Мицич и Илайджа Брайънт бяха най-резултатни за тима от Тел Авив, отбелязвайки по 22 точки, а Брайънт оформи "дабъл-дабъл", добавяйки 13 борби и 7 асистенции. Бруно Кабокло и Зак Лидей допринесоха с по 15 точки. За Реал Мадрид Тео Маледон се отличи с 26 точки, 5 борби и 7 асистенции. / БТА

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