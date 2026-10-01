Дронове и диверсии: "Фронтекс" ще връща мигранти, но отказва да пази границите вместо държавите

Европа трябва да подобри осведомеността си за обстановката по външните си граници, а „Фронтекс“ може да играе важна роля за това. Това каза изпълнителният директор на Европейска агенция за гранична и брегова охрана Ханс Лейтенс в публикувано днес интервю за Европейския нюзрум (ЕНР) в Брюксел.

Той обаче отхвърли идеята агенцията да поема командването при кризи подобни на тази при Сеута от юли тази година, когато над 72 000 души преминаха от Мароко в полуанклава. Защитата на европейските граници остава отговорност на държавите членки, а задачата на „Фронтекс“ е да ги подпомага, подчерта той.

Все още е твърде рано да се направи пълна оценка на прилагането на Пакта на ЕС за миграцията и убежището, заяви Лейтенс. Пактът, чиито правила започнаха да се прилагат през юни тази година, въвежда обща рамка за управление на миграцията и убежището в ЕС, включително по-бързи процедури за разглеждане на молби за убежище и връщане на мигранти, както и механизъм за солидарност между държавите членки. Целта е да има по-ефективен контрол по външните граници и по-справедливо разпределение на отговорността между членките на ЕС.

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Основните задачи на „Фронтекс“ остават съвместните операции, граничният контрол и наблюдение и връщането на мигранти. При връщанията „Фронтекс“ може да помага на всички етапи – от консултирането на мигрантите и набавянето на необходимите документи до организирането на доброволното или принудителното им връщане.

Лейтенс призова и за по-добра координация между държавите членки и „Фронтекс“ при връщанията. По думите му общото организиране например на самолетни билети позволява това да става по-евтино заради по-големия мащаб. Целта не е агенцията да стане единственият орган, занимаващ се с връщанията, а европейските средства да бъдат използвани по-ефективно, поясни той.

Освен това, по думите му, граничните служители в Полша, балтийските страни и Финландия вече трябва да са подготвени да работят в условия, включващи дронове, повреждане на гранични съоръжения и действия на представители на държавни органи от другата страна на границата.

Сътрудничеството със страните от Западните Балкани дава добри резултати, каза още Лейтенс. Близо 2000 служители на „Фронтекс“ в момента работят в региона, съвместно с местните гранични служби. Агенцията вече може да разполага свои служители и по границите между отделни държави от Западните Балкани, а броят на мигрантите по този маршрут е намалял значително.

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