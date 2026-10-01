Радар за икономика: Най-важните новини на 1 октомври 2026 г.

Редакционният екип Ви представя най-важните икономически новини от изминалия ден, 1 октомври 2026 г.

Газът с близо 6% нагоре, КЕВР отказа искането на "Булгаргаз" за още по-висока цена

Природният газ поскъпва с близо 6% от днес, като през октомври един мегаватчас ще се продава за 44,09 евро без таксите и налозите. Това реши окончателно Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Още: Газът с близо 6% нагоре, КЕВР отказа искането на "Булгаргаз" за още по-висока цена

Започва изплащането на помощите за по-високите цени на горивата

От днес (1 октомври) започва изплащането на компенсациите за по-високите цени на горивата по Програма "Инфлационен чек за компенсиране на разходите на най-уязвимите групи за покачващите се цени на горивата и основните хранителни продукти". Целта е да се гарантира базова социална сигурност на уязвими лица и семейства с ниски доходи в условия на покачване на цените на горивата, което води до ръст в цените на основни храни и услуги, чрез предоставяне на еднократна компенсация в размер на 50 евро.

Още: Започва изплащането на помощите за по-високите цени на горивата

Заради дизела: Тръмп изнудва Германия и Франция - заплахата е да предизвика криза с петрол и газ

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп е поискала от Германия и Франция да намалят запасите си от дизел при извънредни ситуации (т.е. да пуснат на пазарите повече количества дизел от резервите си), за да помогнат за облекчаване на световните цени на горивата. Ако не го сторят, ще се изправят пред потенциална забрана за износ на дизел от САЩ, предаде Reuters на база информация от три източника.

Още: Заради дизела: Тръмп изнудва Германия и Франция - заплахата е да предизвика криза с петрол и газ

Цената на петрола тръгна изненадващо през новия месец, европейският сорт с по-сериозна разлика спрямо американския

Цената на петрола спадна в четвъртък, 1 октомври, защото възстановяването на износа от Близкия изток допринесе за неутрализиране на опасенията относно забавените преговори между САЩ и Иран. Фючърсите с доставка през декември на международния еталон „Брент“, който е референтен за Европа, отбелязаха спад от 1,09% до 96,96 долара за барел в началото на търговията. Към 9 ч. българско време цената е 97,23 долара. Фючърсите на американския сорт WTI с доставка през ноември спаднаха с 1,32% до 89,24 долара за барел в началото на търговията, а към 9 ч. наше време се търгуват за 89,41 долара.

Снимка: Getty Images

Още: Цената на петрола тръгна изненадващо през новия месец, европейският сорт с по-сериозна разлика спрямо американския

Ще ни ровят ли в хладилниците заради ракията? Гълъб Донев разясни за спорния текст и глобите

Ще преработим текста за производството и съхранението на домашната ракия, за да не създава двусмислено тълкуване и да не се внушава и да се позволява на различни експерти и политици да тълкуват превратно този текст. Единственото желание, което сме имали при разписването на текста, е било да се забрани продажбата на такава ракия, произведена по незнайно каква технология и с незнайно какви качества, на други хора, в заведения, в ресторанти, в къщи за гости. Това обясни министърът на финансите Гълъб Донев в ефира на Нова телевизия.

Още: Ще ни ровят ли в хладилниците заради ракията? Гълъб Донев разясни за спорния текст и глобите

Бюджетът на Русия за 2027 - 2029 г.: Надписана сериозно сметка

В Думата (долната камара на руския парламент) беше внесен проект за държавен бюджет на Русия с дефицит от близо 16 трилиона рубли. И за трите години - от 2027 до 2029 година - се предвижда да има дефицит, като се планира превишението на разходите над приходите съответно от 5,5 трилиона рубли (2027), 5,1 трилиона (2028) и 5,3 трилиона рубли (2029) - приблизително 2% от БВП годишно. Ключовите приоритети на бюджета за рамкиата 2027-2029 г. са "социални задължения, отбрана и сигурност и технологично лидерство", посочва руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA.

Още: Бюджетът на Русия за 2027 - 2029 г.: Надписана сериозно сметка

След кратък скок от едногодишното дъно: Еврото пак тръгна към него в началото на октомври

В началото на септември курсът на еврото се държеше над границата от 1,16 спрямо щатския долар и по нищо не изглеждаше, че в края на месеца вече ще е достигнало до едногодишно дъно. Точно това се случи на 29 септември, когато единната европейска валута слезе до стойности, каквито за последно бяха регистрирани чак на 21 май 2025 г. (1,1316 долара във вторник) - година и четири месеца по-рано. На 30 септември еврото затвори при курс 1,1328, а в началото на октомври пада още надолу.

Още: След кратък скок от едногодишното дъно: Еврото пак тръгна към него в началото на октомври