Подкрепиха Лиам Лоусън в битката с Никола Цолов за място в Рейсинг Булс

Новозеландският пилот Лиам Лоусън няма защо да се тревожи за мястото си в Рейсинг Булс на фона на слуховете, че Никола Цолов може да го замести през следващия сезон във Формула 1. 24-годишният състезател е по-изявеният от двамата в дъщерния отбор на "биковете", като е спечелил голямата част от 83-те точки. Формата му е бе толкова добра, че именно той беше повикан, когато Ред Бул се нуждаеше от заместник на Исак Хаджар, след като французинът си счупи китката в подготовката за Гран при на Нидерландия.

Предпочетоха Лоусън пред Никола Цолов

Лоусън спечели точки в две от трите си участия за Ред Бул, въпреки краткия срок за подготовка и факта, че караше непозната кола и получи похвали от шефа на отбора Лоран Мекис. Но въпреки че добави, че Лоусън, който се състезава в две състезания с Ред Бул в началото на миналия сезон, преди да бъде понижен в Рейсинг Булс, е продължил да се развива, Мекис обяви новия договор на Хаджар до края на 2027 година.

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Решението на Ред Бул оставя на Лоусън само една възможност за сезон 2027 във Формула 1, а именно да продължи с Рейсинг Булс. Това обаче е предмет на слухове, тъй като Никола Цолов се бори за мястото му на стартовата решетка. Заемащ второ място в шампионата на Формула 2, българинът е следващият в редицата на младите пилоти на "биковете", който има шанс за промоция във Формула 1.

"Съставът ще остане непроменен догодина"

Бившият пилот и настоящ анализатор Джеймс Хинчклиф обаче не смята, че "биковете" ще се разделят с Лоусън и ще променят състава на Рейсинг Булс за следващия сезон. Всъщност той счита, че новозеландецът е показал достатъчно добри резултати, за да заслужи място в състезателния отбор на Ред Бул. При участието си в подкаста "F1 Nation" той заяви: "Той направи достатъчно, за да оправдае завръщането си в този отбор. Предполагам, че съставът ще остане непроменен догодина."

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