Украинската софтуерна платформа DELTA превъзхожда всяка подобна технология, с която в момента разполагат американските военни. Това каза бившият скретар на сухопътните сили на САЩ и ветеран от войната в Ирак Дан Дрискол. Той говори на форума "Ялтенска европейска стратегия" (YES), която се проведе на 11-12 септември в Киев. На тази годишна конференция, организирана от фондация "Виктор Пинчук", модератор на дискусията с Дан Дрискол бе водещият на CNN Фарид Закария.

Дрискол говори заедно с Ерик Шмид, бившият изпълнителен директор на Google, който в момента ръководи Perennial Autonomy, американска отбранителна компания, оперираща в Украйна. Припомняме, че наскоро публикувахме тревожната прогноза на Шмид, дадена пред The Washington Post: Русия изравни предимството: Само със смелост и иновации Киев вече няма да издържи.

Дрискол и Шмид дадоха много висока оценка на DELTA, която предоставя на командването по-пълна картина на бойното поле чрез интегриране на данни от радари, сензори и военни, пише CBS News. Дрискол заяви, че с разширяването на възможностите за използване на изкуствен интелект от Украйна при воденето на бойните действия, й се откриват невероятни перспективи. "Вашата страна ще има невероятна възможност да надмине руснаците в иновациите и партньорствата, за да може да ги победи", каза той.

По време на 18-те си месеца като министър на войната Дрискол, който подаде оставката си на 31 август 2026 г., призова американските военни да приложат поуките от войната в Украйна. Фактът, че реформите са неотложни, показа и войната с Иран, посочва изданието. Когато Дрискол осъзна, че САЩ нямат необходимите защитни средства срещу иранските дронове "Шахед", помощта дойде не от големи американски отбранителни корпорации, а от компанията на Шмид, Perennial Autonomy. Тя незабавно достави едни от най-масово използваните в Украйна безпилотни апарати - 13 000 дрона-прехващачи Merops и 10 000 разузнавателни и атакуващи дрона Bumblebee, посочва още CBS News.

На форума модераторът Фарид Закария обърна внимание, че има огромно несъответствие между 300 000-те дрона, които САЩ вероятно ще закупят тази година, и 7-те милиона, които Украйна планира да произведе. В този момент от публиката се намеси бившият директор на ЦРУ Дейвид Петреъс, който го поправи като уточни, че украинските планове са за по-скоро 10 милиона дрона.

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Въпреки това, през последните месеци САЩ като че ли се отказват от реформите. През август бе разпуснато звено за дронове, което трябваше да изучава украинския опит. А двама от поддръжници на това звено - бившият началник на щаба на американската армия генерал Ранди Джордж и бившият командващ на американската армия в Европа и Африка генерал Кристофър Дона - бяха уволнени или принудени да се пенсионират преждевременно тази година, припомня медията.

Във връзка с това Дан Дрискол отбеляза на форума, че поради тази причина е решил, че трябва да работи "извън системата". "Реших, че най-доброто и най-полезното нещо, което мога да направя, за да направя света малко по-безопасен през това много страшно време, е да работя извън системата", каза той.