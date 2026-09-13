Войната в Украйна:

Украинската DELTA надминава всичко, с което разполага САЩ: Бивш шеф от Пентагона

13 септември 2026, 10:36 часа 542 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Украинската DELTA надминава всичко, с което разполага САЩ: Бивш шеф от Пентагона

Украинската софтуерна платформа DELTA превъзхожда всяка подобна технология, с която в момента разполагат американските военни. Това каза бившият скретар на сухопътните сили на САЩ и ветеран от войната в Ирак Дан Дрискол. Той говори на форума "Ялтенска европейска стратегия" (YES), която се проведе на 11-12 септември в Киев. На тази годишна конференция, организирана от фондация "Виктор Пинчук", модератор на дискусията с Дан Дрискол бе водещият на CNN Фарид Закария.

Дрискол говори заедно с Ерик Шмид, бившият изпълнителен директор на Google, който в момента ръководи Perennial Autonomy, американска отбранителна компания, оперираща в Украйна. Припомняме, че наскоро публикувахме тревожната прогноза на Шмид, дадена пред The Washington Post: Русия изравни предимството: Само със смелост и иновации Киев вече няма да издържи.

Дрискол и Шмид дадоха много висока оценка на DELTA, която предоставя на командването по-пълна картина на бойното поле чрез интегриране на данни от радари, сензори и военни, пише CBS News. Дрискол заяви, че с разширяването на възможностите за използване на изкуствен интелект от Украйна при воденето на бойните действия, й се откриват невероятни перспективи. "Вашата страна ще има невероятна възможност да надмине руснаците в иновациите и партньорствата, за да може да ги победи", каза той.

По време на 18-те си месеца като министър на войната Дрискол, който подаде оставката си на 31 август 2026 г., призова американските военни да приложат поуките от войната в Украйна. Фактът, че реформите са неотложни, показа и войната с Иран, посочва изданието. Когато Дрискол осъзна, че САЩ нямат необходимите защитни средства срещу иранските дронове "Шахед", помощта дойде не от големи американски отбранителни корпорации, а от компанията на Шмид, Perennial Autonomy. Тя незабавно достави едни от най-масово използваните в Украйна безпилотни апарати - 13 000 дрона-прехващачи Merops и 10 000 разузнавателни и атакуващи дрона Bumblebee, посочва още CBS News.

На форума модераторът Фарид Закария обърна внимание, че има огромно несъответствие между 300 000-те дрона, които САЩ вероятно ще закупят тази година, и 7-те милиона, които Украйна планира да произведе. В този момент от публиката се намеси бившият директор на ЦРУ Дейвид Петреъс, който го поправи като уточни, че украинските планове са за по-скоро 10 милиона дрона.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: Логиката е брутална, но проста: Залогът на Зеленски как Украйна да издържи по-дълго от Русия

Въпреки това, през последните месеци САЩ като че ли се отказват от реформите. През август бе разпуснато звено за дронове, което трябваше да изучава украинския опит. А двама от поддръжници на това звено - бившият началник на щаба на американската армия генерал Ранди Джордж и бившият командващ на американската армия в Европа и Африка генерал Кристофър Дона - бяха уволнени или принудени да се пенсионират преждевременно тази година, припомня медията.

Във връзка с това Дан Дрискол отбеляза на форума, че поради тази причина е решил, че трябва да работи "извън системата". "Реших, че най-доброто и най-полезното нещо, което мога да направя, за да направя света малко по-безопасен през това много страшно време, е да работя извън системата", каза той.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
САЩ американски военни американска армия украинска армия война Украйна украински дронове Дан Дрискол
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес