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"Не, не, това е невъзможно": Путин пак не е готов да се срещне със Зеленски в Маями

13 септември 2026, 10:30 часа 627 прочитания 1 коментар
Снимка: kremlin.ru
"Не, не, това е невъзможно": Путин пак не е готов да се срещне със Зеленски в Маями

"Не, това е невъзможно." Така отговори говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред AFP в събота в кулоарите на срещата на БРИКС в Ню Делхи на въпрос дали Владимир Путин е готов да се срещне с Володимир Зеленски в Маями. Зеленски предложи такава среща да се състои по време на срещата на върха на Г-20 във Флорида, която е планирана за декември 2026 г. Зеленски: Готов съм да се срещна с Путин в Маями (ВИДЕО).

Песков повтори, че Русия иска срещата задължително да се проведе в Москва. "Готови сме да се срещнем с него в Москва", каза той. Вероятно само там Путин се чувства достатъчно сигурен. Това е пореден случай, в който Путин отхвърля предложения за среща лице в лице със Зеленски, за да се постигне споразумение за прекратяване на войната.

Срещата на върха на Г-20 ще се проведе на 14-15 декември и все още няма потвърждение дали Путин ще присъства. Съединените щати председателстват Г-20 тази година и са изпратили покани до всички лидери на общността.

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Владимир Путин Дмитрий Песков Володимир Зеленски война Украйна
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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