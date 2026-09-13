"Не, не, това е невъзможно": Путин пак не е готов да се срещне със Зеленски в Маями

"Не, това е невъзможно." Така отговори говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред AFP в събота в кулоарите на срещата на БРИКС в Ню Делхи на въпрос дали Владимир Путин е готов да се срещне с Володимир Зеленски в Маями. Зеленски предложи такава среща да се състои по време на срещата на върха на Г-20 във Флорида, която е планирана за декември 2026 г. Зеленски: Готов съм да се срещна с Путин в Маями (ВИДЕО).

Песков повтори, че Русия иска срещата задължително да се проведе в Москва. "Готови сме да се срещнем с него в Москва", каза той. Вероятно само там Путин се чувства достатъчно сигурен. Това е пореден случай, в който Путин отхвърля предложения за среща лице в лице със Зеленски, за да се постигне споразумение за прекратяване на войната.

Срещата на върха на Г-20 ще се проведе на 14-15 декември и все още няма потвърждение дали Путин ще присъства. Съединените щати председателстват Г-20 тази година и са изпратили покани до всички лидери на общността.