Русия удари разузнавателен кораб на ВМС на Украйна (ВИДЕО)

Говорителят на военноморските сили (ВМС) на Украйна Дмитро Плетенчук потвърди информацията за поражение на един от корабите на ВМС на Украйна от руските войски. Един моряк е загинал, а няколко се издирват, съобщи РБК-Украйна. "Потвърждаваме факта на удара по кораба, сега продължава отстраняването на последиците от атаката. Голяма част от екипажа е в безопасност. Продължава търсенето на няколко военни моряци. За съжаление един член на екипажа е загинал, няколко са ранени", заяви Плетенчук.

Руската информация

Припомняме, че по-рано за поразяването на кораба съобщи руското военно министерство, като от ведомството уточниха, че атаката е била извършена с бързоходен катер-дрон в устието на река Дунав. Русия заяви, че е атакувала средния разузнавателен кораб "Симферопол" на ВМС на Украйна, като "в резултат на атаката украинският кораб е потънал". Корабът вече беше ударен от руска ракета по-рано в рамките на пълномащабната война, подпалена от руския диктатор Владимир Путин, но не беше разрушен.

Информация за кораба

Корабът е от проекта "Лагуна" и е пуснат на вода на 23 април 2019 г. През декември 2020 година получава името си "Симферопол". През 2021 г. преминава поредния етап от държавните изпитания в открито море. През октомври същата година участва в издирвателните операции по спасяването на "Барта", претърпял бедствие в близост до Змийския остров. През юли 2023 г. е въоръжен с 30-мм артилерийска установка АК-306.

Footage shows the moment the Ukrainian Navy’s small reconnaissance ship Simferopol was struck by a Russian naval drone around midnight in southern Odesa region. The attack was coordinated by an Orion recon-strike UAV. Reports say the vessel suffered a major breach and rolled onto… pic.twitter.com/tOEmNcYNmj — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 28, 2025

