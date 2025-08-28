Войната в Украйна:

Русия удари разузнавателен кораб на ВМС на Украйна (ВИДЕО)

28 август 2025, 21:03 часа 516 прочитания 0 коментара
Русия удари разузнавателен кораб на ВМС на Украйна (ВИДЕО)

Говорителят на военноморските сили (ВМС) на Украйна Дмитро Плетенчук потвърди информацията за поражение на един от корабите на ВМС на Украйна от руските войски. Един моряк е загинал, а няколко се издирват, съобщи РБК-Украйна. "Потвърждаваме факта на удара по кораба, сега продължава отстраняването на последиците от атаката. Голяма част от екипажа е в безопасност. Продължава търсенето на няколко военни моряци. За съжаление един член на екипажа е загинал, няколко са ранени", заяви Плетенчук.

Убит руски войник причини смъртта на майка си и на брат си (СНИМКИ)

Руската информация

Припомняме, че по-рано за поразяването на кораба съобщи руското военно министерство, като от ведомството уточниха, че атаката е била извършена с бързоходен катер-дрон в устието на река Дунав. Русия заяви, че е атакувала средния разузнавателен кораб "Симферопол" на ВМС на Украйна, като "в резултат на атаката украинският кораб е потънал". Корабът вече беше ударен от руска ракета по-рано в рамките на пълномащабната война, подпалена от руския диктатор Владимир Путин, но не беше разрушен.

Още: Полша подкрепи украинския командир, който каза на Унгария да си завре санкциите където слънцето не грее

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Информация за кораба

Корабът е от проекта "Лагуна" и е пуснат на вода на 23 април 2019 г. През декември 2020 година получава името си "Симферопол". През 2021 г. преминава поредния етап от държавните изпитания в открито море. През октомври същата година участва в издирвателните операции по спасяването на "Барта", претърпял бедствие в близост до Змийския остров. През юли 2023 г. е въоръжен с 30-мм артилерийска установка АК-306.

Снимка: Архив

Чешки двигател, германска помпа: Части от "Шахед"-ите, потопили Киев в кръв. Уцелен е турски завод, на "Байкар" (СНИМКИ и ВИДЕО)*

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
кораб война Украйна украински кораб кораб Симферопол ВМС Украйна
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес