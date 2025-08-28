Убит руски войник причини смъртта на майка си и на брат си (СНИМКИ)

На 25 август 2025 г. жена е починала на гроба на сина си, който е бил руски войни, убит във войната в Украйна. Трагедията се случила в Забайкалието. Олга Шарипова е била на 50 години, а синът й на 23. Майката тежко преживяла загубата на детето си и скоро след 40-е дни починала върху гроба му. Няколко дни по-късно, след погребението на майка си, починал и вторият й син - Евгений, на 27 години.

Кой остава

Мъжът страдал от язва и получил криза скоро след церемонията, вероятно предизвикана от стреса. Роднините му няколко пъти се обаждали на Спешна помощ, но лекарите така и не дошли.

Сега в семейството остават бащата, който е с увреждания и две непълнолетни момчета на 15 и 16 години, съобщи телеграм-каналът ASTRA. Евгений ще бъде погребан до майка си. Местните жители са събрали около 100 хил. рубли за организирането на погребението.