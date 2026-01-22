Русия удари търговски център в Запорожие, Украйна атакува петролни терминали (ВИДЕО)

Руски удари с дрон търговския център „Епицентър“ в Запорожие. Това съобщи регионалният ръководител Иван Федоров. Местните власти оценяват щетите и евентуалните жертви. Ударът е част от продължаващите руски атаки, насочени към цивилната инфраструктура в украинските градове.
russian drones struck the Epicentre shopping center and the parking lot in Zaporizhzhia, according to the head of the Regional Military Administration Fedorov. pic.twitter.com/CjsVgV6Oh7— Oriannalyla 🇺🇦 (@Lyla_lilas) January 21, 2026
По-късно Федоров съобщи, че има един пострадал. Екипите продължават работа на място.
A Russian drone struck the Epicentr shopping mall in Zaporizhzhia, according to regional head Ivan Fedorov. Local authorities are assessing the damage and possible casualties. The strike is part of continued Russian attacks targeting civilian infrastructure in Ukrainian cities.… pic.twitter.com/jo9BPrvzsx— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 21, 2026
Украйна пък атакува нефтения терминал „Таманнефтегаз“ в пристанището Таман в Южна Русия. Нападението е станало по време на зареждане на петролни продукти на танкер.
Footage reportedly shows the moment of impact at the Tamanneftegaz oil port in Russia’s Krasnodar region. https://t.co/aZTHGJJnEq pic.twitter.com/7IsMVZnaYZ— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 21, 2026
Според предварителни данни, при атаката са се запалили няколко резервоара за съхранение. По непотвърдена информация, горят най-малко четири такива резервоара.
Smoke rises over Taman port after reported explosion. https://t.co/xEzZsskwC0 pic.twitter.com/EKVZIs3QIp— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 21, 2026
Удар е имало и срещу петролен терминал в Краснодарския край. Има загинали.
„Украинската армия атакува пристанището в село Волна. Двама работници са загинали, има и няколко ранени“, съобши губернаторът Вениамин Кондратев.
Същевременно DniproOsint публикува първите сателитни снимки, потвърждаващи пълното унищожение на руски склад за боеприпаси в Дебалцово, в окупираната Донецка област. Дори на първоначалните нискокачествени снимки мястото изглежда напълно заличено, без да са останали незасегнати структури, смятат експерти.
DniproOsint published the first low-res satellite images confirming the complete destruction of a Russian ammunition depot in Debaltseve, occupied Donetsk region. Even in low-resolution imagery, the site appears fully obliterated, with no intact structures remaining. #Ukraine https://t.co/Ym6Vdf7s5D pic.twitter.com/KWDsXg19UJ— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 21, 2026
Удар е имало и по друг обект в Донецка област, но за момента няма информация каква е била целта на атаката.