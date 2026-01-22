Любопитно:

Русия удари търговски център в Запорожие, Украйна атакува петролни терминали (ВИДЕО)

22 януари 2026, 01:10 часа 250 прочитания 0 коментара
Русия удари търговски център в Запорожие, Украйна атакува петролни терминали (ВИДЕО)

Руски удари с дрон търговския център „Епицентър“ в Запорожие. Това съобщи регионалният ръководител Иван Федоров. Местните власти оценяват щетите и евентуалните жертви. Ударът е част от продължаващите руски атаки, насочени към цивилната инфраструктура в украинските градове.

По-късно Федоров съобщи, че има един пострадал. Екипите продължават работа на място.

Украйна пък атакува нефтения терминал „Таманнефтегаз“ в пристанището Таман в Южна Русия. Нападението е станало по време на зареждане на петролни продукти на танкер.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Според предварителни данни, при атаката са се запалили няколко резервоара за съхранение. По непотвърдена информация, горят най-малко четири такива резервоара.

Удар е имало и срещу петролен терминал в Краснодарския край. Има загинали.

„Украинската армия атакува пристанището в село Волна. Двама работници са загинали, има и няколко ранени“, съобши губернаторът Вениамин Кондратев.

Същевременно DniproOsint публикува първите сателитни снимки, потвърждаващи пълното унищожение на руски склад за боеприпаси в Дебалцово, в окупираната Донецка област. Дори на първоначалните нискокачествени снимки мястото изглежда напълно заличено, без да са останали незасегнати структури, смятат експерти.

Удар е имало и по друг обект в Донецка област, но за момента няма информация каква е била целта на атаката.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
руски дрон Запорожие война Украйна украински дрон руски дронове украински дронове
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес