Паркомясто за всеки? Терзиев: Няма как да стане

Кризата с боклука, паркирането и цената на билета за градски транспорт. Тези три теми са от особено значение за жителите на столицата и тях коментира кметът Васил Терзиев. Той се обвърза с обещание за цената на билетчето и увери, че тя не само, че няма да се повиши, но и дори ще бъде 80% евроцента след приемане на еврото. В интервю за на Нова тв Терзиев допълни още, че няма да бъдат променяни и цените на картите за транспорт.

Паркирането

За реформата с паркирането Терзиев обясни, че тя чака от много години и е изключително нужно да се въведе ред в част от кварталите, да се олекоти натискът върху зони, където вече има платено паркиране, да има допълнителен ресурс, за да може да се инвестира в градската среда: "За мен това е правилна стъпка, дали е идеално решението – не, но за мен е огромна крачка в правилната посока и за първи път да имаме ясна връзка какво вземаме от гражданите и какво им даваме", коментира той. По думите на столичния кмет целта, която е заложена, е намирането на място за паркиране да отнема под 10 минути – в рамките на 7-8 минути.

Навсякъде опитът показва, че се преминава първо към регулация, а после към активно построяване на паркинги, обясни Васил Терзиев. Той допълни, че тезата за паркингите звучи добре, докато не се направи сметката. Да кажем, че имаме недостиг от 100 000 паркоместа, ще струва около два и половина милиарда евро да се направят паркинги за тези 100 000 коли, и то не от сложните подземни в центъра, които не е ясно колко бързо могат да станат, изчисли той. Терзиев посочи и друг проблем - къде да бъдат построени паркингите и отбеляза конфликтът с желанието да бъде зелен градът. Или трябва паркингите да бъдат под земята, което ще направи сметката още по-скъпа, или на място, което в момента е зелена площ, коментира той.

Желанието

Разбирам желанието всеки да има място за паркиране и да има колкото коли иска, но това няма как да стане, без да платим друга сметка, която е откъм един от най-големите ресурси на града ни и това е зеленината, каза кметът. Районите са много амбицирани тези средства, които идват от зоните, да отидат за по-добри улици, тротоари, осветление, междублокови пространства, за да могат хората да усетят как се облагородява средата благодарение на техните инвестиции, обясни той.

"Има предизвикателства, не го отричам, за всичко, което виждаме, че не работи достатъчно добре, ще търсим подобрения в тази наредба, но търсейки идеални решения, това ни обрича да не подобрим нищо в този град. Има хора, които критикуват, но има и много, които чакат с нетърпение това да се случи, на този етап продължаваме", каза още Терзиев.

Градски транспорт

В отговор на коментари на столичани, че градският транспорт не е достатъчно добър и превозните средства идват по едно и също време, а после се чака повече от половин час, Терзиев отбеляза, че има много добро метро и темата за неговото разширяване е от изключителна важност. В момента се строят още 10 метростанции.

Боклук

По темата с боклука на столицата кметът обясни, че е приоритет да се търси трайно решение. "Не очакваме криза", заяви Терзиев.

На въпрос за свършеното досега той направи равносметка, че е най-доволен от напредъка на всичко, свързано с образование – новите детски градини, тези, които се строят и тези, които се проектират, нещата, които се правят по отношение на училищните дворове и училищната инфраструктура. Една от големите ни грешки е в комуникацията, защото когато си постоянно в режим на решаване на предизвикателства и на проблеми надделява този прагматизъм да си фокусиран върху тях, а не толкова върху комуникирането, отчете той.

